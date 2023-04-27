ФОТО. Тухель ломает инвентарь на тренировке. Недоволен игроками Баварии
В команде не лучшая атмосфера
По информации немецких СМИ, наставник «Баварии» Томас Тухель остался крайне недоволен отношением игроков во время одного из элементов тренировочного занятия.
Тренер был так зол, что сломал инвентарь – стойку для обводки. Тухелю не понравилось, как футболисты отрабатывали атакующие действия.
Новый тренер, который приступил к работе месяц назад, пока не сумел исправить ситуацию. В Бундеслиге команда потеряла пять очков в последних двух матчах и пропустила на 1-е место «Боруссию» Дортмунд.
Однако ситуацию мюнхенцы могут исправить в следующем туре, когда сыграют с аутсайдером «Гертой».
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