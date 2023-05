Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч АПЛ против Лестера

1 мая на «Кинг Пауэр» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» встретится с «Эвертоном».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевском времени.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основном составе ирисок. Это будет его 50-й матч за «Эвертон».

Стартовые составы команд

TEAM NEWS! 📋



Two changes as Seamus Coleman and James Garner come into the starting XI 👊 #LEIEVE pic.twitter.com/kstjk6fCUM