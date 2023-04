23 апреля проходит матч 32-го тура Лиги 1, в котором «Лион» играет против «Марселя».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе.

Лион – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

Here is the starting XI for tonight! #OLOM 👊🔴🔵 pic.twitter.com/DmnVMRgIBX