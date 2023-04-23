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  4. Лион – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Лион
23.04.2023 21:45 – перерыв 0 : 1
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
23 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:22
257
0

Лион – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 апреля в 21:45 поединок 32-го тура чемпионата Франции

23 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:22
257
0
Лион – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля проходит матч 32-го тура Лиги 1, в котором «Лион» играет против «Марселя».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе.

Лион – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Марсель).
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Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский смотреть онлайн Лион - Марсель Лион
Источник Sport.ua
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