Лион – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 апреля в 21:45 поединок 32-го тура чемпионата Франции
23 апреля проходит матч 32-го тура Лиги 1, в котором «Лион» играет против «Марселя».
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Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе.
Лион – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
Here is the starting XI for tonight! #OLOM 👊🔴🔵 pic.twitter.com/DmnVMRgIBX— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) April 23, 2023
📋 STARTING XI | @OL_English v #OM— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) April 23, 2023
Here's your line-up for this evening's Olympico!#OLOM | ⚪️🔵 pic.twitter.com/JakxXSEx2v
События матча
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