В воскресенье, 23 апреля, в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» состоится матч тридцать второго тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Лион» и «Марсель». Стартовый свисток арбитра Жерома Бризара прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Лион



Текущий сезон у французского клуба с огромной историей под названием «Лион» посвящен отнюдь не футбольной составляющей. Команда не смогла отобраться в еврокубки по итогам прошлой кампании, поэтому не имела возможности и необходимости проводить мощную трансферную кампанию, а по итогам летнего периода окончательно стало понятно, что президент клуба Жан-Мишель Ола, занимавший свой пост не один десяток лет, принял окончательное решение о продаже клуба. Американский холдинг Eagle Football безумно долго возился со всеми необходимыми документами и лишь под конец чемпионата мира-2022 в Катаре стороны окончательно ударили по рукам.

А тем временем во главе «ткачей» неудачно начал сезон Петер Бос, после чего еще в начале октября на его место пригласили бывшего главного тренера сборной Франции Лорана Блана. К сожалению, все идет к тому, что и при новом наставнике еврокубковые амбиции коллектива так и останутся обозначенными лишь на бумаге. «Лион» сейчас идет седьмым, но для подъема на пятую строчку ему необходимо преодолеть дистанцию в шесть баллов, и при этом умудриться обогнать действительно мощный «Ренн». Помогает в это команде Блана серия из семи матчей кряду без поражений, среди которых победы над ПСЖ (1:0) и «красно-черными» (3:1). Очевидно, что впереди у «детей» есть соперники и попроще, чем «Марсель», но сейчас любая потеря очков может обойтись дорогой ценой.

Марсель



Последнее «олимпийское» дерби Франции на «Велодроме» осталось за «Марселем» (1:0), но тогда, в начале ноября прошлого года, команда Игора Тудора еще не успела провести внушительную зимнюю трансферную кампанию, а в ее составе еще не присутствовал украинский полузащитник Руслан Малиновский, поэтому наши болельщики могли пропустить этот действительно большой по меркам страны матч. Впрочем, тогда ситуация в турнирной таблице для «провансальцев» была куда более благоприятной, так как не было отставания от ПСЖ в 11 очков и уж точно «Ланс» не опережал «фокейцев» на пару пунктов.

В отличии от «Лиона», у «Марселя» хотя бы был стабильный и амбициозный проект на текущую кампанию, под который приглашался хорватский наставник, в который вкладывали немало средств и от которого ожидали высоких результатов. Из всего этого прогресса удалось достичь только в двух первых из перечисленных направлениях – Тудор действительно нашел подходящий лично ему клуб, а на приобретения «провансальцы» уж точно не поскупились.

Другое дело, что результат от этих шагов нивелирует одно только наличие «Ланса» между «Марселем» и ПСЖ в турнирной таблице. О неудачах в Лиге чемпионов и позорном вылете из Кубка Франции от второлигового «Аннеси» мы и вовсе не говорим. К слову, после той неудачи команда Тудора выиграла только два матча из пяти, тогда как соперники уровня «Лорьяна» (0:0), «Монпелье» (1:1) и «Страсбура» (2:2) оказались для нее слишком сложными. К слову, Малиновский в последнее время перестал попадать в стартовый состав, хотя и его неуверенные выходы на замену открыто намекают нам на причины такого решения Тудора.

Ориентировочные составы



«Лион»: Лопеш – Тальяфико, Лукеба, Ловрен, Дьоманде – Какере, Толиссон, Лепенан – Шерки, Ляказетт, Барколя.

«Марсель»: Лопес – Колашинац, Жиго, Мбемба – Тавареш, Верету, Ронжье, Клосс – Ундер, Санчес – Витинья.

Не сыграют: Эль Аруш, Сарр – Руис, Унахи, Харит.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости покажут результативный футбол. Нашей ставкой будет позиция – «Марсель» ИТБ 2.5 с коэффициентом 2.18.

23 апреля, воскресенье