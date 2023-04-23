Все решил автогол. Марсель с Малиновским добился победы над Лионом
Украинский хавбек провел на поле 83 минуты, после чего был заменен
В матче 32-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Лион» – 2:1.
Счет открыл хавбек гостей Дженгиз Ундер на 44-й минуте. После перерыва форвард Александр Ляказетт сравнял счет.
Все решил автогол. На 90+3-й минуте защитник «Лиона» Мало Гюсто забил гол в свои ворота.
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский провел на поле 83 минуты, после чего был заменен.
«Марсель» набрал 67 очков и поднялся на 2-е место, «Лион» располагается на 7-й позиции (50 очков).
Лига 1. 32-й тур, 23 апреля
Лион – Марсель – 1:2
Голы: Ляказетт, 68 – Дженгиз Ундер, 44, Гюсто, 90+3 (автогол)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Дженгиз Ундер, 44 мин.
ГОЛ! 1:1. Александр Ляказетт, 68 мин.
ГОЛ! 1:2. Мало Гюсто, 90+3 мин (автогол)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослав Ракицкий и Невен Джурасек имеют повреждения
Португалец помог команде в матче Серии А
Whoscored 6.8
Sofascore 7.2
Flashscore 7.0
Марсель был лучше Лиона, вернулся на законное второе место