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  4. Все решил автогол. Марсель с Малиновским добился победы над Лионом
Чемпионат Франции
Лион
23.04.2023 21:45 – FT 1 : 2
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
23 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:00
364
1

Все решил автогол. Марсель с Малиновским добился победы над Лионом

Украинский хавбек провел на поле 83 минуты, после чего был заменен

23 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:00
364
1
Все решил автогол. Марсель с Малиновским добился победы над Лионом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Лион» – 2:1.

Счет открыл хавбек гостей Дженгиз Ундер на 44-й минуте. После перерыва форвард Александр Ляказетт сравнял счет.

Все решил автогол. На 90+3-й минуте защитник «Лиона» Мало Гюсто забил гол в свои ворота.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский провел на поле 83 минуты, после чего был заменен.

«Марсель» набрал 67 очков и поднялся на 2-е место, «Лион» располагается на 7-й позиции (50 очков).

Лига 1. 32-й тур, 23 апреля

Лион – Марсель – 1:2

Голы: Ляказетт, 68 – Дженгиз Ундер, 44, Гюсто, 90+3 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Дженгиз Ундер, 44 мин.

ГОЛ! 1:1. Александр Ляказетт, 68 мин.

ГОЛ! 1:2. Мало Гюсто, 90+3 мин (автогол)

События матча

90’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мало Гюсто (Лион).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Марсель).
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Источник Sport.ua
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Octopus
Неплохо играл, судя по нарезке, но оценки Малиновского
Whoscored 6.8
Sofascore 7.2
Flashscore 7.0
Марсель был лучше Лиона, вернулся на законное второе место
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