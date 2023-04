23 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором играют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед»

Начало поединка в Лондоне на «Уэмбли» запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Днем ранее в другом полуфинале «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0) благодаря хет-трику Рияда Мареза.

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

TEAM NEWS. 🚨 Here's our starting XI for our @EmiratesFACup semi-final. 📝



📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/fGFZF6lzln