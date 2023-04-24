Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон играл лучше и заслужил финал Кубка Англии»
Англия
24 апреля 2023, 12:09 |
559
3

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон играл лучше и заслужил финал Кубка Англии»

Команда проиграла по пенальти

24 апреля 2023, 12:09 |
559
3
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон играл лучше и заслужил финал Кубка Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

«Брайтон» в первый сезон работы Роберто Де Дзерби мог выйти в финал Кубка Англии, однако команда в полуфинале уступила «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

Наставник уверен, что его футболисты заслужили выйти в финал.

«Брайтон» заслужил выйти в финал, потому что играл лучше и имел больше моментов, чтобы забить гол. У нас были проблемы во второй части второго тайма, но в остальном мы контролировали игру. Теперь нужно переключиться на АПЛ, мы знаем свою цель, знаем про желание быть в Лиге Европы».

«Мы мечтали о финале Кубка Англии, но теперь игрокам нужно забыть поражение и быть готовыми к последним матчам АПЛ. Если в следующем матче чемпионата будем думать о Кубке, то не выиграем», — сказал Де Дзерби.

По теме:
Брайтон – Ман Юнайтед – 0:0 (пен. 6:7). Длинная серия пенальти. Видеообзор
Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Роберто Де Дзерби Брайтон Кубок Англии по футболу
Источник Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Футбол | 23 апреля 2023, 22:35 3
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце

Команда Сергея Реброва пропустила голы на 90 и 90+7 минутах

Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку
Футбол | 24 апреля 2023, 00:40 0
Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку
Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку

Медали чемпионата Бельгии разыграют Генк, Сен-Жилуаз, Антверпен и Брюгге

ХАВИ: «Весь мир увидел, что мы могли забить больше голов»
Футбол | 24.04.2023, 05:25
ХАВИ: «Весь мир увидел, что мы могли забить больше голов»
ХАВИ: «Весь мир увидел, что мы могли забить больше голов»
Первая лига. Полесье уступило Оболони, пивовары вышли на 1-е место
Футбол | 23.04.2023, 15:42
Первая лига. Полесье уступило Оболони, пивовары вышли на 1-е место
Первая лига. Полесье уступило Оболони, пивовары вышли на 1-е место
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Снукер | 23.04.2023, 11:15
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Заслуживают медали и премии.   Счёт на табло!
Ответить
0
Burevestnik
заслужив, грав добре, програв.
Виграв сильніший
Ответить
0
AndiM
Синдром донбабской сєпарні :" ми всєх кормім,всє нам далжни, ми всєх лучше, куйло прєзідєнт міііра" - залишив наслідки на розумі зебри, а якщо приплюсувати гєрич і таблетки від серни, то це чудо що він взагалі ще розмовляє .
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
22.04.2023, 23:35 16
Бокс
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
22.04.2023, 12:31
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
22.04.2023, 19:44
Футбол
Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы
Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы
22.04.2023, 10:47 3
Футбол
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
23.04.2023, 06:50 19
Бокс
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
23.04.2023, 18:55
Бокс
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
22.04.2023, 22:08 7
Футбол
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
22.04.2023, 18:56 139
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности