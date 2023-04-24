Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон играл лучше и заслужил финал Кубка Англии»
Команда проиграла по пенальти
«Брайтон» в первый сезон работы Роберто Де Дзерби мог выйти в финал Кубка Англии, однако команда в полуфинале уступила «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
Наставник уверен, что его футболисты заслужили выйти в финал.
«Брайтон» заслужил выйти в финал, потому что играл лучше и имел больше моментов, чтобы забить гол. У нас были проблемы во второй части второго тайма, но в остальном мы контролировали игру. Теперь нужно переключиться на АПЛ, мы знаем свою цель, знаем про желание быть в Лиге Европы».
«Мы мечтали о финале Кубка Англии, но теперь игрокам нужно забыть поражение и быть готовыми к последним матчам АПЛ. Если в следующем матче чемпионата будем думать о Кубке, то не выиграем», — сказал Де Дзерби.
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