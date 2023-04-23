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  4. Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка
Кубок Англии
Брайтон
23.04.2023 18:30 – FT 0 : 0
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 апреля 2023, 21:20 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:18
1773
8

Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка

В финале 3 июня на «Уэмбли» сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

23 апреля 2023, 21:20 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:18
1773
8
Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретились «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед»

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Основное время поединка в Лондоне на «Уэмбли» завершилось вничью (0:0). В серии пенальти удача улыбнулась «Манчестер Юнайтед».

Солли Марч – единственный, кто не забил 11-метровый. Команда Роберто Де Дзерби, экс-наставника «Шахтера», не сумела предотвратить дерби команд из Манчестера в финале турнира.

Днем ранее в другом полуфинале «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0) благодаря хет-трику Рияда Мареза.

Таким образом, в финале 3 июня на «Уэмбли» сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

Кубок Англии. 23 апреля, 1/2 финала

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:0 (пен. – 6:7)

Серия пенальти: Макаллистер (1:0), Каземиро (1:1), Гросс (2:1), Далот (2:2), Ундав (3:2), Санчо (3:3), Эступиньян (4:3), Рэшфорд (4:4), Данк (5:4), Забитцер (5:5), Уэбстер (6:5), Вегхорст (6:6), Марч (мимо ворот), Линделеф (6:7).

Брайтон: Санчес, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Марч, Макаллистер, Энсисо (Велтман, 67), Кайседо, Митома, Гросс, Уэлбек (Ундав, 75).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака (Маласиа, 101), Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен (Фред, 62), Каземиро, Бруну Фернандеш (Вегхорст, 101), Антони (Забитцер, 90), Марсьяль (Санчо, 85), Рэшфорд.

Предупреждения: Митома, 90 – Каземиро, 36, Шоу, 53, Линделеф, 97.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Old Т
Редко такое увидишь, когда вратари  ничего не потянули.  А вот Март  в апреле не попал в рамку, хотя неплохо целил в верхний угол.  Курортникам ближе домой ехать.  А вот манкунианцы повеселятся в поездах до поздней ночи.
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+2
luceorius
Хоча зараз в АПЛ є шість лондонських клубів, у фіналі буде манчестерське дербі.
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