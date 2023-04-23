В воскресенье, 23 апреля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч полуфинала Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток рефери Крэйга Поусона из Ротерема прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Брайтон



Успешность команды по ходу сезона определяется всего двумя показателями –амбициями и реальными результатами, которые эти амбиции подкрепляют. «Брайтон» под руководством Грэма Поттера начинал многообещающе и в итоге тренер крепкого середняка, чье непрерывное пребывание в «элите» длится всего шестой сезон, отправился покорять новые вершины во главе лондонского «Челси». Чем закончилось в итоге это приключение мы все прекрасно знаем, но это уже не проблема «чаек». У них тем временем начался неожиданный роман с итальянским специалистом Роберто Де Дзерби, который, после ухода из донецкого «Шахтера», пошел на повышение по уровню чемпионата, вместо возвращения в родную Серию A.

Как показал ход событий в текущем сезоне, экс-наставник «горняков» и его новый клуб совершенно не пожалели об экспериментальном сотрудничестве. Де Дзерби сразу от момента своего прибытия начал выстраивать собственные порядки в коллективе, места в котором сразу не нашлось лидеру команды Троссару, перешедшему в «Арсенал». Зато по-настоящему расцвел на его позиции японец Митома, результативные действия которого обеспечивали успех команде уже во множестве игр.

Все эти успешные выступления, в большей степени, имею отношение к Премьер-лиге, где «чайкам» осталось каких-то четыре очка до зоны еврокубков при том, что они имеют наименьшее количество сыгранных матчей среди всех команд чемпионата. Это открывает «Брайтону» немыслимое ранее окно возможностей в конце сезона – попасть на международную арену если не по итогам победы в Кубке, так через чемпионат. К слову, удача в подборе соперников сопровождает команду Де Дзерби именно в старейшем клубном турнире мира – кроме «Ливерпуля», действительно статусных оппонентов у команды еще не было.

Манчестер Юнайтед



«Манчестер Юнайтед» тоже не имеет особых предпосылок к тому, чтобы жаловаться на свой турнирный путь в Кубке Англии. У команды Эрика тен Хага, возможно, было чуть больше соперников непосредственно из «элитного» дивизиона, но «Эвертон», «Вест Хэм» и «Фулхэм» (трижды по 3:1) в этом сезоне сумеют составить конкуренцию лишь в численном превосходстве. К слову, никогда не догадаетесь, с каким именно счетом «Красные дьяволы» обыграли на своем пути «Рединг» из Чемпионшипа. Совпадение?

Впрочем, «Манчестер Юнайтед» сейчас точно не до забавы. Причиной тому стала отвратительная игра команды тен Хага посреди текущей недели в Севилье против одноименно испанского коллектива в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА (0:3). «Красные дьяволы» таким образом остались без возможности завоевать очередной трофей по ходу текущего сезона, тогда как Кубок английской лиги рискует оказаться в гордом одиночестве по итогам кампании.

Очевидно, что в первом сезоне на посту главного тренера одного из наиболее популярных клубов мира тен Хаг хочет показать себя с наилучшей стороны перед фанатами. Но для этого «Юнайтед» нужны трофеи, а внутренние кубковые состязания лишь при совместном успехе будут иметь хоть какой-то авторитет. В чемпионате у клуба из Манчестера дела идут еще более-менее и все понемногу начали забывать о позоре на «Энфилде» в начале марта.

Ориентировочные составы



«Брайтон»: Санчес – Эступиньян, Данк, Уэбстер, Гросс – Мак Аллистер, Кайседо – Митома, Энсисо, Марч – Уэлбек.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Маласия, Шоу, Линделеф, Ван-Биссака – Эриксен, Каземиро – Рашфорд, Фернандеш, Антони – Вегхорст.

Не сыграют: Велтман, Лаллана, Лэмпти, Сармиенто, Фергюсон, Стил – Варан, Гарначо, ван де Бек, Мартинес, Хитон, Мактоминей.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Роберто Де Дзерби в третий раз подряд обыграет соперников. Нашей ставкой будет позиция – Проход «Брайтона» с коэффициентом 1.81.

23 апреля, воскресенье