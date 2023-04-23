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Кубок Англии
Брайтон
23.04.2023 18:30 – FT 0 : 0
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 апреля 2023, 23:12 | Обновлено 23 апреля 2023, 23:23
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0

Брайтон – Ман Юнайтед – 0:0 (пен. 6:7). Длинная серия пенальти. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Англии

23 апреля 2023, 23:12 | Обновлено 23 апреля 2023, 23:23
300
0
Брайтон – Ман Юнайтед – 0:0 (пен. 6:7). Длинная серия пенальти. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретились «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед»

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Основное время поединка в Лондоне на «Уэмбли» завершилось вничью (0:0). В серии пенальти удача улыбнулась «Манчестер Юнайтед».

Солли Марч – единственный, кто не забил 11-метровый. Команда Роберто Де Дзерби, экс-наставника «Шахтера», не сумела предотвратить дерби команд из Манчестера в финале турнира.

В финале 3 июня на «Уэмбли» сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 23 апреля, 1/2 финала

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:0 (пен. – 6:7)

Серия пенальти: Макаллистер (1:0), Каземиро (1:1), Гросс (2:1), Далот (2:2), Ундав (3:2), Санчо (3:3), Эступиньян (4:3), Рэшфорд (4:4), Данк (5:4), Забитцер (5:5), Уэбстер (6:5), Вегхорст (6:6), Марч (мимо ворот), Линделеф (6:7).

Видеообзор матча

События матча

120’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Линделёф (Манчестер Юнайтед).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Ваутер Вегхорст (Манчестер Юнайтед).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Уэбстер (Брайтон).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Забитцер (Манчестер Юнайтед).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Данк (Брайтон).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Первис Эступинан (Брайтон).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Дениз Ундав (Брайтон).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Паскаль Гросс (Брайтон).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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