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  4. ВИДЕО. Переломный момент. Назван гол недели в Лиге Европы
Лига Европы
22 апреля 2023, 04:42 |
165
0

ВИДЕО. Переломный момент. Назван гол недели в Лиге Европы

Результативный удар Дибалы признан лучшим

22 апреля 2023, 04:42 |
165
0
ВИДЕО. Переломный момент. Назван гол недели в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА назвала лучший гол недели в Лиге Европы. Им стал результативный удар форварда «Ромы» Дибалы в ворота «Фейеноорда». Напомним, встреча завершилась победой «волков» со счетом 4:1.

В ответном матче 1/4 финала римляне вырвали у соперников путевку в полуфинал евротурнира. Соперникам пришлось играть дополнительное время, а в овертайм встречу перевел именно гол Дибалы. На 89-й минуте аргентинец забил второй гол своей команды (первый матч выиграли роттердамцы со счетом 1:0).

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Источник Sport.ua
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