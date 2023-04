ВИДЕО. Переломный момент. Назван гол недели в Лиге Европы

УЕФА назвала лучший гол недели в Лиге Европы. Им стал результативный удар форварда «Ромы» Дибалы в ворота «Фейеноорда». Напомним, встреча завершилась победой «волков» со счетом 4:1.

В ответном матче 1/4 финала римляне вырвали у соперников путевку в полуфинал евротурнира. Соперникам пришлось играть дополнительное время, а в овертайм встречу перевел именно гол Дибалы. На 89-й минуте аргентинец забил второй гол своей команды (первый матч выиграли роттердамцы со счетом 1:0).

