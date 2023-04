Лучшего бомбардира Челси в сезоне называют ослом. Почему так происходит?

В сентябре 2020 года Челси потратил 80 миллионов евро на приобретение восходящей звезды Байера и сборной Германии Кая Хавертца. С тех пор атакующий полузащитник является достаточно важной фигурой на Стэмфорд Бридж, причем действует не только в центре поля, но и на острие атаки, где у «синих» просматриваются существенные кадровые проблемы.

И пускай Хавертца нещадно критикуют за плохую реализацию и транжирство моментов, именно Кай по состоянию на текущий момент является лучшим голеадором лондонской команды в английской Премьер-лиге сезона-2022/23. На счету немецкого легионера «синих» 7 забитых мячей, а это почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя в лице Рахима Стерлинга (4).

Но для тех, кто не слишком внимательно следит за Челси и его футболистами, может стать новостью тот факт, что Хавертца в Лондоне нередко называют так, как многим может показаться весьма нелицеприятным – ослом. Такое прозвище у немецкого футболиста есть внутри команды, и сам он этого не скрывает. Что правда, называя Кая ослом никто из партнеров Хавертца не желает оскорбить игрока.

Почему же так повелось? Дело в том, что Хавертц с детства очень увлечен этими животными, о чем не так давно рассказал журналистам авторитетного британского издания The Guardian. И пускай общение немецкого футболиста с репортером затронуло и ряд других, куда более значимых с футбольной точки зрения тем (в частности, проблем с адаптацией на Стэмфорд Бридж, которые испытали зимние многомиллионные новобранцы Челси украинец Михаил Мудрик и аргентинец Энцо Фернандес), однако именно вокруг ослов впоследствии поднялось самое оживленное обсуждение.

«Да, некоторые футболисты называют меня ослом, но это никак не связано непосредственно с игрой. С тех пор, как я был маленьким, у меня возникло особое отношение к осликам. Это очень спокойные животные. Может быть, в них я немного вижу самого себя, потому что по характеру я тоже довольно спокойный. Ослы отдыхают весь день, у них нет большой активности, и они просто хотят наслаждаться жизнью. Вот почему они мне так нравятся», – рассказал Хавертц.

После этих слов Хавертца у его критиканов появилось еще больше козырей на руках – теперь они прямо обвиняют Кая в том, что футболист недостаточно активен на поле, что свидетельствует о его ленивости и не желанию выкладываться ради футбола и результата команды на все 100%.

Отчасти эти негативные по отношению к футболисту выводы помог породить и сам ход мыслей Хавертца. Ведь в том же интервью The Guardian немец не только заявил, что визит к ослам помогает ему обрести моральное спокойствие после тяжелых поражений, но и то, что футбол вообще не является самой важной частью жизни Кая.

«Когда в моей жизни случались тяжелые поражения, то я всегда шел в приют для животных. Контакты с ними помогают, ты видишь в них какие-то человеческие черты. В эти моменты я ощущал умиротворение, и это являлось своеобразной терапией для меня».

«Скажу больше: футбол – это не самая важная часть моей жизни. Есть вещи, которые во сто крат важнее, пускай это и нелегко сейчас говорить, понимая, что многим такие слова могут очень не понравиться. Впрочем, я говорю то, что чувствую», – заявил Хавертц.

