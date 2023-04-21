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Англия
21 апреля 2023, 12:01 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:09
887
2

Лучшего бомбардира Челси в сезоне называют ослом. Почему так происходит?

У Кая Хавертца своя особенная история…

21 апреля 2023, 12:01 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:09
887
2
Лучшего бомбардира Челси в сезоне называют ослом. Почему так происходит?
Twitter. Кай Хавертц

В сентябре 2020 года Челси потратил 80 миллионов евро на приобретение восходящей звезды Байера и сборной Германии Кая Хавертца. С тех пор атакующий полузащитник является достаточно важной фигурой на Стэмфорд Бридж, причем действует не только в центре поля, но и на острие атаки, где у «синих» просматриваются существенные кадровые проблемы.

И пускай Хавертца нещадно критикуют за плохую реализацию и транжирство моментов, именно Кай по состоянию на текущий момент является лучшим голеадором лондонской команды в английской Премьер-лиге сезона-2022/23. На счету немецкого легионера «синих» 7 забитых мячей, а это почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя в лице Рахима Стерлинга (4).

Но для тех, кто не слишком внимательно следит за Челси и его футболистами, может стать новостью тот факт, что Хавертца в Лондоне нередко называют так, как многим может показаться весьма нелицеприятным – ослом. Такое прозвище у немецкого футболиста есть внутри команды, и сам он этого не скрывает. Что правда, называя Кая ослом никто из партнеров Хавертца не желает оскорбить игрока.

Почему же так повелось? Дело в том, что Хавертц с детства очень увлечен этими животными, о чем не так давно рассказал журналистам авторитетного британского издания The Guardian. И пускай общение немецкого футболиста с репортером затронуло и ряд других, куда более значимых с футбольной точки зрения тем (в частности, проблем с адаптацией на Стэмфорд Бридж, которые испытали зимние многомиллионные новобранцы Челси украинец Михаил Мудрик и аргентинец Энцо Фернандес), однако именно вокруг ослов впоследствии поднялось самое оживленное обсуждение.

«Да, некоторые футболисты называют меня ослом, но это никак не связано непосредственно с игрой. С тех пор, как я был маленьким, у меня возникло особое отношение к осликам. Это очень спокойные животные. Может быть, в них я немного вижу самого себя, потому что по характеру я тоже довольно спокойный. Ослы отдыхают весь день, у них нет большой активности, и они просто хотят наслаждаться жизнью. Вот почему они мне так нравятся», – рассказал Хавертц.

После этих слов Хавертца у его критиканов появилось еще больше козырей на руках – теперь они прямо обвиняют Кая в том, что футболист недостаточно активен на поле, что свидетельствует о его ленивости и не желанию выкладываться ради футбола и результата команды на все 100%.

Отчасти эти негативные по отношению к футболисту выводы помог породить и сам ход мыслей Хавертца. Ведь в том же интервью The Guardian немец не только заявил, что визит к ослам помогает ему обрести моральное спокойствие после тяжелых поражений, но и то, что футбол вообще не является самой важной частью жизни Кая.

«Когда в моей жизни случались тяжелые поражения, то я всегда шел в приют для животных. Контакты с ними помогают, ты видишь в них какие-то человеческие черты. В эти моменты я ощущал умиротворение, и это являлось своеобразной терапией для меня».

«Скажу больше: футбол – это не самая важная часть моей жизни. Есть вещи, которые во сто крат важнее, пускай это и нелегко сейчас говорить, понимая, что многим такие слова могут очень не понравиться. Впрочем, я говорю то, что чувствую», – заявил Хавертц.

Пять лет назад родители Хавертца подарили сыну на день рождения двух ослов, чем помогли реализовать детскую мечту футболиста (одного из них зовут Тони – «как Рюдигера»). Со временем к парочке, которая с тех пор живет на семейной ферме в Аахене, добавился еще один осел, которого Кай сумел буквально вырвать из рук мясника. Животное должны были отправить на забой, и оно уже фактически оказалось «с веревкой на шее», но Хавертц, узнав об этом, сделал все, чтобы не допустить смерти осла. И пускай мясо этих животных довольно жесткое и обладает откровенно отпугивающим запахом, оно все равно пользуется популярностью в азиатской кухне, и даже нашло ценителей в некоторых немецких ресторанах.

В Лондоне Хавертц также пытался найти ослов, которым стоило бы помочь избежать незавидной участи, но после неутешительных результатов предпочел сфокусироваться на Германии.

«Правильное использование моего имиджа – это хорошая возможность помочь спасти ослов, которые находятся в цирке или у мясников», – сказал Кай, дополнительно отметив, что он уже провел кампанию против жестокого обращения с животными, а также сотрудничает с рядом фондов, которые разделяют эти ценности, помогая таковым финансово.

Одним из ключевых планов на будущее для Хавертца является создание собственной большой фермы с животными, где последние никогда не будут содержатся ради получения экономический выгоды.

Да и вообще Хавертц в интервью раскрылся в весьма необычном виде, представ простым человеком, который понимает, что имеет, но не стремится этим выхваляться.

«В обществе есть понимание, что футболисты – это какие-то странные люди со своими причудами, обвешенные бриллиантами и тому подобное. Я действительно встречал игроков, которые невероятно много тратят на вещи. Так много, что про себя ты даже думаешь: «Зачем они это делают?» Но также есть футболисты, которым все равно, что о них кто-то скажет. Не всегда нужно выпячиваться и говорить: «Смотрите, я сделал это». Иногда это выглядит фальшиво. Я встречал разных персонажей. Тони Кроос – один из них: спокойный, приземленный, ему плевать на брендовые вещи. Он знает, что жизнь – это не только футбол. Н'Голо Канте – еще один пример, который я могу привести. У него один и тот же телефон уже 10 лет, и ему наплевать на машины, наплевать на одежду».

«Конечно, нельзя судить людей из-за их денежных расходов. Если это делает их счастливыми, то мне все равно. Может, в душе они тоже хорошие люди, просто хотят выглядеть круто на публике. Я допускаю, что в ряде случаев это может оказаться своего рода банальной защитой», – отметил Хавертц.

Да и сам пример Хавертца ярко иллюстрирует укоренившееся в некоторых слоях общества мнение о том, что многие в погоне за карьерными достижениями и деньгами порой банально забывают о своем предназначении – оставаться, прежде всего, Людьми. И в этом случае абсолютно неважно, какое прозвище вам дадут окружающие, ведь те, у кого есть своя голова на плечах обязательно составят свое собственное впечатление о вас, основанное не только на «яркой этикетке», но и на реальной сущности, поступках.

Текст: meta.ua/sport

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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luceorius
 Доволі екзотичне хобі як для футболіста.
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Осёл, козёл и косолапый Майкл.)   Кто же тогда козёл?
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