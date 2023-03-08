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Англия
08 марта 2023, 15:05 | Обновлено 08 марта 2023, 15:18
2401
3

Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем

У девушки Жоау Фелиша крайне неоднозначная репутация…

08 марта 2023, 15:05 | Обновлено 08 марта 2023, 15:18
2401
3
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

11 января нынешнего года 23-летний португальский атакующий полузащитник мадридского Атлетико Жоау Фелиш сменил клуб, перейдя на правах аренды в лондонский Челси. Договор не предусматривает опцию на выкуп контракта футболиста со стороны «синих», однако старт игрока на Стэмфорд Бридж уже заставил задуматься боссов этого клуба о целесообразности ускорить переговоры с Атлетико о полноценном выкупе Фелиша.

На футбольном поле Фелиш действительно неплохо себя чувствует в Челси, а вот заходить в социальные сети португалец наверняка старается как можно реже – по крайней мере, с целью поиска отзывов о нем со стороны болельщиков. И дело вовсе не в футбольных аспектах, ведь к критике, порой абсолютно огульной и неконструктивной, в современном мире привыкли, пожалуй, все профессионалы топ-уровня. Проблема вокруг Фелиша носит куда более деликатный характер и связана с личной жизнью исполнителя…

Если говорить прямо, то социальные сети буквально бурлят и кишат неприличными и оскорбительными словами в адрес Фелиша. Самые корректные из них звучат как «рогоносец» - подобные изречения встречаются во фразах фанатов со всего мира и практически на всех языках. Почему же Жоау так обзывают и с чем вообще это связано?

Ситуация здесь, понятное дело, завязана вокруг персоны любимой девушки Фелиша – португальской актрисы и модели 20-летней Маргариды Корсейро. Бурная светская жизнь этой дамы, которая состоит в перманентных любовных отношениях с Фелишем с 2019 года, опутана массой различных слухов и сплетен, и это несмотря на относительную молодость девушки…

В соцсетях поклонники Фелиша вовсю судачат о том, что Жоау вовсе не единственный мужчина в жизни Корсейро. Впервые слухи об этом начали появляться в середине минувшего года, когда в сеть угодило видео, снятое в одном из ночных клубов Лиссабона. На нем, несмотря на не лучшее качество съемки и окружающую темноту, «детективы из интернета» якобы вычислили Маргариду в компании 23-летнего испанского защитника Педро Порро, выступавшего на тот момент за лиссабонский Спортинг, а ныне перебравшегося в Тоттенхэм.

На видео действительно видно парочку, которая страстно целуется, и по утверждениям «знающих лиц» главными героями являлись именно Порро и Корсейро. Через несколько дней после появления видео в сети, подозрения по поводу романа между девушкой Фелиша и испанским защитником усилились, когда последний по завершении одного из матчей Спортинга пришел к трибунам с болельщиками, отыскал там Маргариду и передал ей лично в руки свою игровую футболку, после чего обнял и поцеловал девушку.

Последний эпизод привел к настоящему буму подозрений о том, что Корсейро якобы изменяет Фелишу, причем начала это делать уже публично. В итоге Порро пришлось объясняться перед болельщиками и всеми, кому оказалась интересной эта якобы горячая тема.

«У меня с ней [Маргаридой Корсейро] особые отношения, никто никому не изменяет. Моя репутация не будет запятнана такими вещами. Я могу делать все, что пожелаю. Прекратите портить мой имидж», - заявил испанский защитник, стремясь поставить точку в набирающей обороты скандальной истории.

Но не успела заглохнуть история вокруг якобы романа между Корсейро и Порро, как в социальных сетях появились фотографии, на которых португальская модель была запечатлена в компании 25-летнего бразильского актера Андре Ламольи, известного по роли Ивана Карвальо в популярном испанском сериале Элита.

Также футбольные болельщики и те, кто внимательно следит за околофутбольной тусовкой в Португалии подметили, что после визита Маргариды Корсейро в Париж, о котором та сообщила своим поклонникам через сторис в Instagram, на аккаунт молодой модели подписался звездный бразильский форвард Пари Сен-Жермен Неймар. Вскоре после этого девушка также подписалась на Instagram Неймара, но спустя небольшое время выложила у себя в аккаунте новое совместное фото с Фелишем, и бразилец из ПСЖ перестал за ней следить, хотя сама Корсейро осталась в когорте подписчиков звезды «селесао».

Все эти скандальные истории заставляли Корсейро несколько раз публично реагировать на информацию из социальных сетей, переходящую на страницы желтой прессы. В частности, девушка заявила, что порой, чтобы кого-то обвинили в измене, достаточно просто быть женщиной и уметь как следует развлекаться.

«Мы живем в мире, где для обвинения в измене просто достаточно быть женщиной, которая гуляет по ночам с друзьями-мужчинами. Которая развлекается, танцует, смеется, разговаривает и т.д. Я надеюсь продолжать «изменять» до конца своей жизни», - написала Корсейро в своем профиле в твиттер в начале нынешнего года.

Как бы там ни было, но Жоау Фелиш предпочитает никак не комментировать грязную возню у себя за спиной, связанную с его личной жизнью. Португалец, карьера которого в Атлетико несколько застопорилась и не пошла по тому пути, на который рассчитывали в мадридском клубе, всецело сосредоточен на успешных выступлениях на футбольном поле, а что происходит за его пределами – это уже абсолютно его приватные вопросы. Что же касается эпитетов вроде «рогоносец»… А разве можно ждать иного, если ты – популярная и успешная публичная фигура, которая имеет романтические отношения с другой популярной и успешной публичной фигурой, особенно если последней является красотка вроде Маргариды Корсейро?.. Очевидно, что завидовать молча кому-то просто не дано, вот и разгоняют такие глупцы в соцсетях волны «сенсаций».

Текст: meta.ua/sport

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Fred14
Если он не муж и появляется в ее обьятиях раз в пятилетку то она ему ничем не обязана .Это свободные отношения 
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0
Serhii P.
Дебіл
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0
Mr Voevudskiy
Бабы.. они такие
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