Во главе с уничтожителем МЮ. Названы номинанты на звание игрока недели в ЛЕ

Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые являются претендентами на звание игрока недели в Лиге Европы.

В опросе, который проходится на официальном сайте УЕФА, присутствуют:

Who had the best performance? 🔝



⭐️ Youssef En-Nesyri

⭐️ Adam Hložek

⭐️ Adrien Rabiot

⭐️ Nemanja Matić@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL