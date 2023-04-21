Лига Европы21 апреля 2023, 07:48 |
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Во главе с уничтожителем МЮ. Названы номинанты на звание игрока недели в ЛЕ
На престижную награду претендуют четверо
21 апреля 2023, 07:48 |
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Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые являются претендентами на звание игрока недели в Лиге Европы.
В опросе, который проходится на официальном сайте УЕФА, присутствуют:
- форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири – автор дубля в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0);
- полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо – автор гола в игре со «Спортингом» (1:1);
- форвард «Байера» Адам Гложек – автор гола и результативного пас в игре с «Юнионом» (4:1);
- полузащитник «Ромы» Неманья Матич – обладатель показателя в 87% точных передач в матче с «Фейеноордом» (4:1).
Who had the best performance? 🔝— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 20, 2023
⭐️ Youssef En-Nesyri
⭐️ Adam Hložek
⭐️ Adrien Rabiot
⭐️ Nemanja Matić@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
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