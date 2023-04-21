Во главе с уничтожителем МЮ. Названы номинанты на звание игрока недели в ЛЕ

Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые являются претендентами на звание игрока недели в Лиге Европы.

В опросе, который проходится на официальном сайте УЕФА, присутствуют:

форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири – автор дубля в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0);

полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо – автор гола в игре со «Спортингом» (1:1);

форвард «Байера» Адам Гложек – автор гола и результативного пас в игре с «Юнионом» (4:1);

полузащитник «Ромы» Неманья Матич – обладатель показателя в 87% точных передач в матче с «Фейеноордом» (4:1).