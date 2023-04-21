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Лига Европы
21 апреля 2023, 07:48 |
280
0

Во главе с уничтожителем МЮ. Названы номинанты на звание игрока недели в ЛЕ

На престижную награду претендуют четверо

21 апреля 2023, 07:48 |
280
0
Во главе с уничтожителем МЮ. Названы номинанты на звание игрока недели в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссеф Эн-Несири

Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые являются претендентами на звание игрока недели в Лиге Европы.

В опросе, который проходится на официальном сайте УЕФА, присутствуют:

  • форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири – автор дубля в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0);
  • полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо – автор гола в игре со «Спортингом» (1:1);
  • форвард «Байера» Адам Гложек – автор гола и результативного пас в игре с «Юнионом» (4:1);
  • полузащитник «Ромы» Неманья Матич – обладатель показателя в 87% точных передач в матче с «Фейеноордом» (4:1).

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Лига Европы Юссеф Эн-Несири Адриен Рабьо Адам Гложек Неманья Матич
Источник УЕФА
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