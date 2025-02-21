Роме не поможет. Довбик пропустит следующий матч Серии А

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик не поможет команде в следующем матче чемпионата Италии.

Футболист из-за повреждения мышцы бедра отсутствовал на командном сеансе, на котором «волки» готовились к встрече с клубом «Монца» в рамках 26-го тура Серии А.

Напомним, что именно из-за травмы Артем пропустил второй поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Порту», где столичный коллектив Италии оформил победу со счетом 3:2 и прошел дальше.

Ожидается, что украинец вернется на поле 2 марта в матче с «Комо».

В этом сезоне Довбик отыграл 33 матча, в которых оформил 13 голов и четыре ассиста.