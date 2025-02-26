Он нужен Раньери. Известны подробности о восстановлении Довбика

Стали известны некоторые подробности о ситуации с травмой украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Артем пропустил вчерашнюю тренировку команды, сегодня же у команды выходной. Следующая тренировка римского коллектива пройдет в четверг, пока не известно, примет ли он в ней участие.

Главный тренер «волков» Клаудио Раньери ждет возвращения украинца, на которого он рассчитывает в 1/8 финала Лиги Европы, где его команда встретится с «Атлетиком» Бильбао.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» нашла нового тренера для Довбика.