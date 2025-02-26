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Италия
26 февраля 2025, 12:05 | Обновлено 26 февраля 2025, 12:37
502
0

Он нужен Раньери. Известны подробности о восстановлении Довбика

Клаудио Раньери ожидает возвращения Довбика к Лиге Европы

26 февраля 2025, 12:05 | Обновлено 26 февраля 2025, 12:37
502
0
Он нужен Раньери. Известны подробности о восстановлении Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Стали известны некоторые подробности о ситуации с травмой украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Артем пропустил вчерашнюю тренировку команды, сегодня же у команды выходной. Следующая тренировка римского коллектива пройдет в четверг, пока не известно, примет ли он в ней участие.

Главный тренер «волков» Клаудио Раньери ждет возвращения украинца, на которого он рассчитывает в 1/8 финала Лиги Европы, где его команда встретится с «Атлетиком» Бильбао.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» нашла нового тренера для Довбика.

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Артем Довбик Клаудио Раньери Комо Серия A Рома Рим чемпионат Италии по футболу Лига Европы Атлетик Бильбао
Даниил Кирияка Источник: Corriere dello Sport
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