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  4. Не Анчелотти. Рома нашла нового тренера для Довбика
Италия
25 февраля 2025, 20:10 |
667
0

Не Анчелотти. Рома нашла нового тренера для Довбика

Римскому клубу импонирует стиль работы Гасперини

25 февраля 2025, 20:10 |
667
0
Не Анчелотти. Рома нашла нового тренера для Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

По информации итальянских СМИ, Роме импонирует наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини, который ранее признал, что готов покинуть команду после нынешнего сезона, если не удастся выиграть чемпионат Италии.

Римлянам нравится компетентный и системный подход Гасперини к работе. В клубе считают, что специалист может на долгий срок стать тренером Волков и уже наладили первые контакты с наставником.

Известно, что нынешний тренер Ромы Клаудио Раньери покинет свой пост летом, перейдет на пост в структуре клуба и будет помогать выбирать нового наставника.

Мечтой Ромы является Карло Анчелотти, но сейчас это не выглядит реалистичным.

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Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Клаудио Раньери Серия A Артем Довбик чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Tuttomercatoweb
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