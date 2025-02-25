Не Анчелотти. Рома нашла нового тренера для Довбика

По информации итальянских СМИ, Роме импонирует наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини, который ранее признал, что готов покинуть команду после нынешнего сезона, если не удастся выиграть чемпионат Италии.

Римлянам нравится компетентный и системный подход Гасперини к работе. В клубе считают, что специалист может на долгий срок стать тренером Волков и уже наладили первые контакты с наставником.

Известно, что нынешний тренер Ромы Клаудио Раньери покинет свой пост летом, перейдет на пост в структуре клуба и будет помогать выбирать нового наставника.

Мечтой Ромы является Карло Анчелотти, но сейчас это не выглядит реалистичным.