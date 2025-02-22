Таблица коэффициентов. Венгрия не догнала Украину, есть угроза от Румынии

Завершились противостояния 1/16 финала трех еврокубковых турниров, и некоторые изменения произошли в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина остается на 23-й позиции (24.400). Венгрия не сумела опередить Украину, но есть угроза от Румынии.

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В 1/16 финала Лиги Европы венгерский Ференцварош под руководством знаменитого Робби Кина по сумме двух матчей уступил Виктории Пльзень из Чехии (1:0, 0:3).

Венгрия (24-е место) в 5-летнем рейтинге отстала от Украины всего на 0.400 балла (24.000) и завершила выступления в текущем сезоне еврокубков.

Однако для сине-желтых представляет опасность Румыния (25-е место), которая отстает от Украины на 1.150 балла. ФКСБ из Бухареста дважды переиграл ПАОК из Греции (2,0 2:1). Румыния в случае успеха ФКСБ в следующем раунде против французского Лиона может опередить Украину, если возьмет максимум очков в 1/8 финала.

У Словении остался один клуб. Целе прошел АПОЭЛ из Кипра (2:2, 2:0), а вот Олимпия из Любляны уступила в противостоянии с боснийским Борацом (0:1, 0:0). Словения может обойти Украину в следующем рейтинге, который примет окончательный вид летом 2026 года.

Поединки 1/8 финала в трех еврокубковых турнирах пройдут 4–6 и 11–13 марта.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

​Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2025