Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов. Венгрия не догнала Украину, есть угроза от Румынии
Лига чемпионов
22 февраля 2025, 17:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:56
895
10

Таблица коэффициентов. Венгрия не догнала Украину, есть угроза от Румынии

Ференцварош вылетел из Лиги Европы, и Украина осталась на 23-й позиции

22 февраля 2025, 17:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:56
895
10
Таблица коэффициентов. Венгрия не догнала Украину, есть угроза от Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Робби Кин, коуч Ференцвароша

Завершились противостояния 1/16 финала трех еврокубковых турниров, и некоторые изменения произошли в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина остается на 23-й позиции (24.400). Венгрия не сумела опередить Украину, но есть угроза от Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/16 финала Лиги Европы венгерский Ференцварош под руководством знаменитого Робби Кина по сумме двух матчей уступил Виктории Пльзень из Чехии (1:0, 0:3).

Венгрия (24-е место) в 5-летнем рейтинге отстала от Украины всего на 0.400 балла (24.000) и завершила выступления в текущем сезоне еврокубков.

Однако для сине-желтых представляет опасность Румыния (25-е место), которая отстает от Украины на 1.150 балла. ФКСБ из Бухареста дважды переиграл ПАОК из Греции (2,0 2:1). Румыния в случае успеха ФКСБ в следующем раунде против французского Лиона может опередить Украину, если возьмет максимум очков в 1/8 финала.

У Словении остался один клуб. Целе прошел АПОЭЛ из Кипра (2:2, 2:0), а вот Олимпия из Любляны уступила в противостоянии с боснийским Борацом (0:1, 0:0). Словения может обойти Украину в следующем рейтинге, который примет окончательный вид летом 2026 года.

Поединки 1/8 финала в трех еврокубковых турнирах пройдут 4–6 и 11–13 марта.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

​Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

По теме:
Экс-форвард Динамо и Карпат близок к переходу в ПСВ
На защитника Колоса, воспитанника Динамо, претендует Металлист 1925
КЕВИН: «В полной готовности возвращаемся в Украину»
таблица коэффициентов УЕФА Ференцварош Динамо Киев Робби Кин Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады ФКСБ (Стяуа) Бухарест
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 22 февраля 2025, 06:45 5
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол

Вечером 22 февраля в Эр-Рияде пройдет поединок-реванш

Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 22 февраля 2025, 16:55 1
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 22 февраля в 22:00 по Киеву

Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Бокс | 22.02.2025, 09:24
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Бокс | 21.02.2025, 20:37
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Футбол | 22.02.2025, 09:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fitness.sports
Шок, сколько можно давать московии. Ну это вообще невозможно понять.  Издевательство над представителями Украины.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Fitness.sports
Вот именно почему олигархи наши футбольные молчат. Не хотят бан московии давать так надо самим уйти демонстративно, гордо. Зачем эти муки, хуже не будет 
Ответить
0
Bombardini
І рашка, яка зараз відсторонена від єврокубків, отримує за сезон більше, ніж ми, граючи в єврокубках. Це як взагалі? Що за брєд? Чому в них не нулі?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
в цьому сезоні вже ніхто не обійде, а з наступного сезону - то буде старт з 27 місця, що в принципі ні на що не впливає.
одне що турбує що лаптєногі обходять
Ответить
0
kadaad
Привет майдану 2014-го!!! Ведь до него все так было "хреново"........
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 6
Футбол
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 4
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 79
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем