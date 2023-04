Вышел спасать Челси? Лэмпард выпустил Мудрика на 67-й в игре с Реалом в ЛЧ

Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. На 67-й минуте при счете 0:1 в пользу королевского клуба главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца на поле.

Мудрик заменил Марка Кукурелью, который имел отличный момент в конце первого тайма.

Triple change as Gallagher, Enzo and Cucurella are replaced by Joao Felix, Sterling and Mudryk. 🔄#UCL