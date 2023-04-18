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  4. Вышел спасать Челси? Лэмпард выпустил Мудрика на 67-й в игре с Реалом в ЛЧ
Лига чемпионов
18 апреля 2023, 23:38 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:40
943
5

Вышел спасать Челси? Лэмпард выпустил Мудрика на 67-й в игре с Реалом в ЛЧ

Михаил появился на поле в ответном матче с королевским клубом

18 апреля 2023, 23:38 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:40
943
5
Вышел спасать Челси? Лэмпард выпустил Мудрика на 67-й в игре с Реалом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.

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Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. На 67-й минуте при счете 0:1 в пользу королевского клуба главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца на поле.

Мудрик заменил Марка Кукурелью, который имел отличный момент в конце первого тайма.

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Михаил Мудрик Марк Кукурелья Фрэнк Лэмпард Лига чемпионов Челси Реал Мадрид Челси - Реал
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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rozalievka
мудрик ни о чем... УПЛ Чорноморец ждет... Игрок ниже нижнего класом..
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+2
Алекс Морган
Здригнулася Європа! Мудрик на полі!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
KIEWADIM
Зригнулася
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+1
Burevestnik
Родріго - вже 22 роки 
Холланд - вже аж  22 роки
Мудрик - ще тільки 22 роки
татотаке...
Ответить
0
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