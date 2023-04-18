Вышел спасать Челси? Лэмпард выпустил Мудрика на 67-й в игре с Реалом в ЛЧ
Михаил появился на поле в ответном матче с королевским клубом
Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.
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Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. На 67-й минуте при счете 0:1 в пользу королевского клуба главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца на поле.
Мудрик заменил Марка Кукурелью, который имел отличный момент в конце первого тайма.
Triple change as Gallagher, Enzo and Cucurella are replaced by Joao Felix, Sterling and Mudryk. 🔄#UCL— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 18, 2023
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