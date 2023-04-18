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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 12:56 | Обновлено 18 апреля 2023, 13:17
861
0

Бавария получила усиление на ответную игру с Ман Сити

У мюнхенцев восстановился нападающий Шупо-Мотинг

18 апреля 2023, 12:56 | Обновлено 18 апреля 2023, 13:17
861
0
Бавария получила усиление на ответную игру с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Камерунский форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг вернулся в основную группу команды.

Утром во вторник, 18 апреля, он наравне со всеми принял участие в тренировке в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, первую игру баварцев с «горожанами», которая завершилась победой английского клуба со счетом 3:0, Шупо-Мотинг пропустил.

Вторая встреча «Баварии» и «Ман Сити» состоится в Мюнхене в среду, 19 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.

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Эрик Шупо-Мотинг Бавария Лига чемпионов Бавария - Манчестер Сити Манчестер Сити
Источник Bayern & Germany
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