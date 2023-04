Бавария получила усиление на ответную игру с Ман Сити

Камерунский форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг вернулся в основную группу команды.

Утром во вторник, 18 апреля, он наравне со всеми принял участие в тренировке в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, первую игру баварцев с «горожанами», которая завершилась победой английского клуба со счетом 3:0, Шупо-Мотинг пропустил.

Вторая встреча «Баварии» и «Ман Сити» состоится в Мюнхене в среду, 19 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.

Choupo-Moting fully training with the team ahead of tomorrow's game [🎥 @footballdaily]pic.twitter.com/N9qvo3lAVQ