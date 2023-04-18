Бавария получила усиление на ответную игру с Ман Сити
У мюнхенцев восстановился нападающий Шупо-Мотинг
Камерунский форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг вернулся в основную группу команды.
Утром во вторник, 18 апреля, он наравне со всеми принял участие в тренировке в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, первую игру баварцев с «горожанами», которая завершилась победой английского клуба со счетом 3:0, Шупо-Мотинг пропустил.
Вторая встреча «Баварии» и «Ман Сити» состоится в Мюнхене в среду, 19 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.
Choupo-Moting fully training with the team ahead of tomorrow's game [🎥 @footballdaily]pic.twitter.com/N9qvo3lAVQ— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 18, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Усика – о словах Тайсона про «турнир четырех»
Ожесточенная битва за чемпионский титул