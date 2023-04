Без Рэшфорда и Мактоминея. Стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Севилья

13 апреля на «Олд Траффорд» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Севильей».

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван‑Биссака, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Каземиро, Марсель Забитцер, Антони, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Антони Марсьяль.

Севилья: Яссин Буну, Маркос Акунья, Маркао, Танги Ньянзу, Гонсало Монтиель, Неманья Гудель, Франсиско Фернандо, Оливер Торрес, Иван Ракитич, Лукас Окампос, Эрик Ламела.

Отметим, что лидер «МЮ» Маркус Рэшфорд пропускает матч из-за мышечной травмы. Основной игрок полузащиты «красных дьяволов» Скотт Матктоминей также не сможет помочь своей команде. У него проблемы со здоровьем.

Your #UEL 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 to face @ManUtd ⚔️



⚪ 7️⃣ changes 🔄

🔴 Marcao is back 🙌

⚪ Fernando starts 💪 pic.twitter.com/rPBgR1q51o