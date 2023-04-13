Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Рэшфорда и Мактоминея. Стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Севилья
Лига Европы
13 апреля 2023, 21:15 |
430
1

Без Рэшфорда и Мактоминея. Стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Севилья

Поединок состоится 13 апреля в 22:00 по Киеву

13 апреля 2023, 21:15 |
430
1
Без Рэшфорда и Мактоминея. Стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Севилья
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля на «Олд Траффорд» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Севильей».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван‑Биссака, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Каземиро, Марсель Забитцер, Антони, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Антони Марсьяль.

Севилья: Яссин Буну, Маркос Акунья, Маркао, Танги Ньянзу, Гонсало Монтиель, Неманья Гудель, Франсиско Фернандо, Оливер Торрес, Иван Ракитич, Лукас Окампос, Эрик Ламела.

Отметим, что лидер «МЮ» Маркус Рэшфорд пропускает матч из-за мышечной травмы. Основной игрок полузащиты «красных дьяволов» Скотт Матктоминей также не сможет помочь своей команде. У него проблемы со здоровьем.

По теме:
Гент – Вест Хэм – 1:1. Суперпас Пакеты, перекладина Орбана. Видео голов
ВИДЕО. Оборона отдыхает. Забитцер оформил дубль в ворота Севильи
Манчестер Юнайтед – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Юнайтед Севилья Манчестер Юнайтед - Севилья Лига Европы стартовые составы Маркус Рэшфорд Скотт Мактоминей
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Футбол | 13 апреля 2023, 06:05 0
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной

Главные новости за 12 апреля на Sport.ua

Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
Футбол | 13 апреля 2023, 15:36 0
Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо

Встреча состоится 14 апреля в 15:00

Шесть спортсменов вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира
Футбол | 13.04.2023, 19:03
Шесть спортсменов вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира
Шесть спортсменов вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Теннис | 13.04.2023, 17:40
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Баскетбол | 12.04.2023, 23:23
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Не слежу за Севильей от слова "совсем". А вот состав МЮ всё равно выглядит солидно.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
13.04.2023, 12:59 1
Бокс
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
12.04.2023, 20:28 3
Теннис
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
12.04.2023, 16:00 131
Футбол
Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф
Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф
12.04.2023, 19:35 4
Теннис
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
12.04.2023, 06:55
Футбол
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
12.04.2023, 14:20 3
Биатлон
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
11.04.2023, 21:40 18
Футбол
ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
11.04.2023, 19:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности