Романо: Судаков продлил контракт с Шахтером

«Шахтер» продлил контракт с полузащитником сборной Украины Георгием Судаковым. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Украинский талант Георгий Судаков подписал новый контракт с «Шахтером», он рассчитан на ближайшие пять лет. 20-летний Судаков считается одним из главных талантов украинского футбола. Дело сделано и закрыто».

В нынешнем сезоне на счету Судакова 3 гола и 9 ассистов в 28 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего хавбека оценивается в 9 миллионов евро.

Understand Ukrainian talent Georgiy Sudakov has signed a new contract at Shakhtar Donetsk valid for the next five years ⭐️🇺🇦🤝🏻 #transfers



Sudakov, born in 2002 and considered one of top gems of Ukrainian football.



Done and sealed. pic.twitter.com/spW6ZOhkHU