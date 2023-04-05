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  4. Романо: Судаков продлил контракт с Шахтером
Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 17:21 | Обновлено 05 апреля 2023, 17:32
236
2

Романо: Судаков продлил контракт с Шахтером

Соглашение рассчитано на 5 лет

05 апреля 2023, 17:21 | Обновлено 05 апреля 2023, 17:32
236
2
Романо: Судаков продлил контракт с Шахтером
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

«Шахтер» продлил контракт с полузащитником сборной Украины Георгием Судаковым. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Украинский талант Георгий Судаков подписал новый контракт с «Шахтером», он рассчитан на ближайшие пять лет. 20-летний Судаков считается одним из главных талантов украинского футбола. Дело сделано и закрыто».

В нынешнем сезоне на счету Судакова 3 гола и 9 ассистов в 28 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего хавбека оценивается в 9 миллионов евро.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк продление контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Судаков, можна зробити припущення, чийсь родич або син. Дуже дивний гравець, якого промотують вже давно.
В Україні родинні зв'язки та азіатські (дикі) стосунки (свої-чужі) - масове явище. Професіоналізм та чесна конкуренція - другорядне явище.
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avk2307
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