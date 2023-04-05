Романо: Судаков продлил контракт с Шахтером
Соглашение рассчитано на 5 лет
«Шахтер» продлил контракт с полузащитником сборной Украины Георгием Судаковым. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
«Украинский талант Георгий Судаков подписал новый контракт с «Шахтером», он рассчитан на ближайшие пять лет. 20-летний Судаков считается одним из главных талантов украинского футбола. Дело сделано и закрыто».
В нынешнем сезоне на счету Судакова 3 гола и 9 ассистов в 28 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего хавбека оценивается в 9 миллионов евро.
Understand Ukrainian talent Georgiy Sudakov has signed a new contract at Shakhtar Donetsk valid for the next five years ⭐️🇺🇦🤝🏻 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023
Sudakov, born in 2002 and considered one of top gems of Ukrainian football.
Done and sealed. pic.twitter.com/spW6ZOhkHU
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