ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022
Самбрано устроил массовую потасовку, а после был удален
В ночь на 29 марта состоялся товарищеский матч между сборными Перу и Марокко. Игра завершилась со счетом 0:0.
Поединок не запомнился яркими моментами, однако внимание все-таки привлек. На 77-й минуте игры очередную атаку полуфиналистов ЧМ-2022 смогли остановиться только фолом. Сделал этот перуанский экс-игрок киевского «Динамо» Карлос Самбрано, который сейчас выступает в «Альянса Лима».
Но Самбрано не просто сфолил, а еще и ударил лежавшего уже на газоне Софьяна Буфаля, который в ответ отмахнулся.
В итоге на поле случилась массовая потасовка, а Самбрано и Буфаля арбитр встречи удалил.
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022
Both Carlos Zambrano (Peru) and Sofiane Boufal (Morocco) got sent off after this incident 🔴😳— Football News Now (@FN__Now) March 28, 2023
pic.twitter.com/Vt4bTufehg
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