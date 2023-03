В ночь на 29 марта состоялся товарищеский матч между сборными Перу и Марокко. Игра завершилась со счетом 0:0.

Поединок не запомнился яркими моментами, однако внимание все-таки привлек. На 77-й минуте игры очередную атаку полуфиналистов ЧМ-2022 смогли остановиться только фолом. Сделал этот перуанский экс-игрок киевского «Динамо» Карлос Самбрано, который сейчас выступает в «Альянса Лима».

Но Самбрано не просто сфолил, а еще и ударил лежавшего уже на газоне Софьяна Буфаля, который в ответ отмахнулся.

В итоге на поле случилась массовая потасовка, а Самбрано и Буфаля арбитр встречи удалил.

ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022

Both Carlos Zambrano (Peru) and Sofiane Boufal (Morocco) got sent off after this incident 🔴😳



pic.twitter.com/Vt4bTufehg