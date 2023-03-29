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  4. ВИДЕО. С шедевром в ворота Украины. 4 лучших гола 2-го тура отбора Евро
Чемпионат Европы
29 марта 2023, 10:59 |
483
0

ВИДЕО. С шедевром в ворота Украины. 4 лучших гола 2-го тура отбора Евро

УЕФА запустил соответствующее голосование

29 марта 2023, 10:59 |
483
0
ВИДЕО. С шедевром в ворота Украины. 4 лучших гола 2-го тура отбора Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА определил кандидатов на звание автора лучшего гола 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 и запустил соответсвующее голосование на своем официальном сайте.

Среди лучших мячей оказался и гол вингера сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака. 21-летний англичанин положил шедевр в в ворота сборной Украины на 40-й минуте. Этого гол стал вторым в поединке Англия – Украина (2:0), больше команды не забивали.

Конкуренцию лидеру английской сборной составят:

  • Асхат Тагиберген (Казахстан);
  • Андрей Бурке (Румыния);
  • Владислав Морозов (беларусь).
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Источник УЕФА
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