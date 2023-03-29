ВИДЕО. С шедевром в ворота Украины. 4 лучших гола 2-го тура отбора Евро
УЕФА запустил соответствующее голосование
УЕФА определил кандидатов на звание автора лучшего гола 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 и запустил соответсвующее голосование на своем официальном сайте.
Среди лучших мячей оказался и гол вингера сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака. 21-летний англичанин положил шедевр в в ворота сборной Украины на 40-й минуте. Этого гол стал вторым в поединке Англия – Украина (2:0), больше команды не забивали.
Конкуренцию лидеру английской сборной составят:
- Асхат Тагиберген (Казахстан);
- Андрей Бурке (Румыния);
- Владислав Морозов (беларусь).
⚽️ Saka, Tagybergen, Morozov or Burcă...— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 28, 2023
Who gets your vote for Goal of the Round? 🗳️@AlipayPlus | #EQGOTT
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