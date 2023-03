ВИДЕО. С шедевром в ворота Украины. 4 лучших гола 2-го тура отбора Евро

УЕФА определил кандидатов на звание автора лучшего гола 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 и запустил соответсвующее голосование на своем официальном сайте.

Среди лучших мячей оказался и гол вингера сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака. 21-летний англичанин положил шедевр в в ворота сборной Украины на 40-й минуте. Этого гол стал вторым в поединке Англия – Украина (2:0), больше команды не забивали.

Конкуренцию лидеру английской сборной составят:

⚽️ Saka, Tagybergen, Morozov or Burcă...



Who gets your vote for Goal of the Round? 🗳️@AlipayPlus | #EQGOTT