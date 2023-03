Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией

Во вторник, 28 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Армении и Кипра. Игра завершилась со счетом 2:2.

Дубль в составе армянской команды оформил 19-летний Грант-Леон Ранос. Для него этот матч стал первым за сборную Армении. До 83-й минуты Армения побеждала со счетом 2:1, однако киприоты все-таки смогли сравнять счет и вырвать ничью благодаря голу опытного 34-летнего Димитриса Христофи.

Национальную команду Армении возглавляется украинский специалист Александр Петраков. Для этого ничья стала первой вместе с Арменией. Ранее он неудачно дебютировал на посту наставника команды, проиграв в матче квалификации Евро-2024 против Турции.

Также Петраков запомнился своими конфликтами с журналистами. Перед матчем с Кипром он заявил, что не обязан объяснять замены и решения, которые он проводит во время поединков.

Товарищеские матчи. 28 марта

Армения – Кипр – 2:2

Голы: Ранос, 51, 59 – Каро, 43, Христофи, 83

