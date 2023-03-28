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Армения
28.03.2023 18:00 – FT 2 : 2
Кипр
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28 марта 2023, 20:05 | Обновлено 28 марта 2023, 20:09
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Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией

Сборная Армении под руководством украинского наставника упустила победу над Кипром

28 марта 2023, 20:05 | Обновлено 28 марта 2023, 20:09
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Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Во вторник, 28 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Армении и Кипра. Игра завершилась со счетом 2:2.

Дубль в составе армянской команды оформил 19-летний Грант-Леон Ранос. Для него этот матч стал первым за сборную Армении. До 83-й минуты Армения побеждала со счетом 2:1, однако киприоты все-таки смогли сравнять счет и вырвать ничью благодаря голу опытного 34-летнего Димитриса Христофи.

Национальную команду Армении возглавляется украинский специалист Александр Петраков. Для этого ничья стала первой вместе с Арменией. Ранее он неудачно дебютировал на посту наставника команды, проиграв в матче квалификации Евро-2024 против Турции.

Также Петраков запомнился своими конфликтами с журналистами. Перед матчем с Кипром он заявил, что не обязан объяснять замены и решения, которые он проводит во время поединков.

Товарищеские матчи. 28 марта

Армения – Кипр – 2:2

Голы: Ранос, 51, 59 – Каро, 43, Христофи, 83

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сборная Армении по футболу сборная Кипра по футболу товарищеские матчи Александр Петраков
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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andre_lui
Програш 1-2 Туреччині і що тут особливо невдалого? Скоріше очікуваний результат.
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+1
Sher15
Ничего плохого Петраков не сделал.Раньше они все время влетали .И никаких конфликтов у него нет .Один журналист спрашивает почему вы заменили игрока а другой недоволен почему оставили игрока. Он как раз вежливо ответил что он принимает решения а не журналисты .Моуриньо уже их послал бы подальше 
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0
Springfield
Вторая ничья может быть на Кипре.
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0
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