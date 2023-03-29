ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах как прибитые гвоздями»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал ничью в товарищеском матче против Кипра (2:2):

«Получилась хорошая и поучительная игра. Для меня очень много информации. Я посмотрел 5 новых ребят. Я рисковал, потому что надо их смотреть и выбирать. У меня нет больше контрольных игр, только официальные. Сами понимаете, о чем идет речь. Буду знать, на кого рассчитывать, а кого искать еще надо. Скажем так, результат такой, 2:2. Это для зрителей неплохо, в принципе. Скажу честно и откровенно: очень хотел выиграть, но, видите, опять не получилось у меня.

Дубль Раноса? Одна огромная просьба к журналистам – не хвалите сильно парня. Потому что в жилах течет армянская кровь. Потом они пропадают на время. И их уже не найдешь, полгода будешь вытаскивать после этого, если вы сейчас расхвалите. Он выполнил свою работу. Мы смотрели за этим парнем, у меня спрашивали о нем. Я в WyScout посмотрел его игры. И сразу дал добро, чтобы этот парень был у нас в команде. Я ему доверил, с ним разговаривал. Парень вышел, забил два мяча. Ему еще нет 20 лет, я очень доволен его действиями, но не перехваливайте его. Много новой информации. 7 ребят дебютировали в команде. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ранос отлично сыграл, главное, чтоб он дальше не потерялся.

Думаю, проблемы у нас не в тактическом плане. Мы стандарты отрабатывали. У нас низкорослая команда. Когда играли персонально, только мяч полетел – никто никого не держит. Я говорил, что если подается от ворот мяч, то надо делать шаг вперед на метр-полтора. Сказал, что ножки должны быть веселые, все остальное. Предупредил вратаря, что он должен командовать и говорить. Бесполезно – идет подача, а все стоят на прямых ногах как прибитые гвоздями. Только вчера изучали стандартные положения. А то, что не успевали в центре поля на подборы – так ребята подустали. У нас только два опорных полузащитника, которые могут играть в национальной сборной. Больше нет на данный момент».

ВИДЕО. Пресс-конференция Петракова после матча Армении против Кипра