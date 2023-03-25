Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Специалист сетует на недостаток времени для изучения команды
Украинский тренер Александр Петраков оценил свой дебют во главе сборной Армении. Команда в первом матче отбора Евро-2024 уступила сборной Турции.
«Мне очень понравилась атмосфера на стадионе, приношу извинения нашим болельщикам. В неудачах всегда виноват главный тренер. Я никогда не оцениваю судейство. Я эмоциональный человек, никогда не сажусь во время игры. Я даже не знал, кто обслуживал игру. Буду искать новых игроков, дам шанс молодежи».
«Я пошел в раздевалку, поблагодарил ребят. Я сказал, что они должны доверять тренерскому штабу, и у меня нет к ним никаких упреков», — сказал Петраков.
После этого у наставника возник конфликт с одним из журналистов, который спросил, не слишком ли поздно специалист делал замены.
«Не считаю, что опоздал с заменами. Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции. Нужно больше узнать. Но это не отмазка. За неделю невозможно ребят узнать, куда кого поставить, кем усилить и так далее. Хотите меня обвинять - обвиняйте», – сказал Петраков.
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Александр, когда Вы сборную возглавили? Неужели за это время нельзя было изучить кто и где играет, + и - их игровых качеств и так далее?
Говорит: "я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции играет!" - это вообще звиздец, на голову даже не налазет.
Но ожидаемой доминации Турции точно не было.
Замены делал осмысленные. Две из них из за травм, нечего к Петракову тут приставать.
Достойно они играли