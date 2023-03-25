Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»

Украинский тренер Александр Петраков оценил свой дебют во главе сборной Армении. Команда в первом матче отбора Евро-2024 уступила сборной Турции.

«Мне очень понравилась атмосфера на стадионе, приношу извинения нашим болельщикам. В неудачах всегда виноват главный тренер. Я никогда не оцениваю судейство. Я эмоциональный человек, никогда не сажусь во время игры. Я даже не знал, кто обслуживал игру. Буду искать новых игроков, дам шанс молодежи».

«Я пошел в раздевалку, поблагодарил ребят. Я сказал, что они должны доверять тренерскому штабу, и у меня нет к ним никаких упреков», — сказал Петраков.

После этого у наставника возник конфликт с одним из журналистов, который спросил, не слишком ли поздно специалист делал замены.

«Не считаю, что опоздал с заменами. Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции. Нужно больше узнать. Но это не отмазка. За неделю невозможно ребят узнать, куда кого поставить, кем усилить и так далее. Хотите меня обвинять - обвиняйте», – сказал Петраков.