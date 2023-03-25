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Евро
Армения
25.03.2023 19:00 – FT 1 : 2
Турция
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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 23:04 |
348
1

Армения – Турция – 1:2. Петраков стартовал с новой командой. Обзор матча

Победить Армении не удалось

25 марта 2023, 23:04 |
348
1
Армения – Турция – 1:2. Петраков стартовал с новой командой. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Армении в своем стартовом матче отбора Евро-2024 на своем поле уступила Турции со счетом 1:2. Для украинского тренера Александра Петракова это был первый матч во главе команды Армении.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Турция).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Озан Кабак (Турция).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Первый блин комом... Будет ли вторая попытка? Эти две нации ненавидят друг друга, представлю что там вопили Петракову присутствовавшие на стадионе... Дома и та облажаться
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