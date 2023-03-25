Чемпионат Европы25 марта 2023, 23:04 |
348
1
Армения – Турция – 1:2. Петраков стартовал с новой командой. Обзор матча
Победить Армении не удалось
25 марта 2023, 23:04 |
348
1
Сборная Армении в своем стартовом матче отбора Евро-2024 на своем поле уступила Турции со счетом 1:2. Для украинского тренера Александра Петракова это был первый матч во главе команды Армении.
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Турция).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Озан Кабак (Турция).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 марта 2023, 15:43 11
Гендиректор «Баварии» – о смене главного тренера
Футбол | 25 марта 2023, 22:07 2
Франк Лебеф полагает, что украинцу требуется больше времени на адаптацию
Футбол | 25.03.2023, 08:19
Футбол | 24.03.2023, 23:42
Футбол | 25.03.2023, 19:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Первый блин комом... Будет ли вторая попытка? Эти две нации ненавидят друг друга, представлю что там вопили Петракову присутствовавшие на стадионе... Дома и та облажаться
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2023, 17:29 8
24.03.2023, 15:45 4
24.03.2023, 13:15 18
24.03.2023, 08:33 3
24.03.2023, 12:30 5
24.03.2023, 15:10 5
24.03.2023, 16:24 33
25.03.2023, 05:31