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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 20:55 | Обновлено 25 марта 2023, 20:56
934
4

Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции

Команда вышла вперед, но пропустила дважды

25 марта 2023, 20:55 | Обновлено 25 марта 2023, 20:56
934
4
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Армении провела стартовый матч отбора Евро-2024, а игра была дебютной в команде для украинского наставника Александра Петракова.

К сожалению для тренера, Армения на своем поле уступила историческому сопернику со счетом 1:2. Хозяева вышли вперед первыми, но затем пропустили дважды и начали отбор с поражения.

Следующий матч отбора Армения проведет в июне против Уэльса.

Отбор Евро-2024. Группа D

Армения - Турция 1:2
Голы: Кабак, 10 (в свои ворота) - Кекчю, 34, Актуркоглу, 63

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Александр Петраков сборная Армении по футболу сборная Турции по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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Springfield
Чабаны. Ну первый гол там ещё ТаТоТаке. Но второй! Центр пустой и турок бежит как по проспекту 1 на 1.)
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+2
Александр Ад
нічо,Петраков.бабла зрубить і в осені звалить...
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0
Andrey_1992
Шкода...шкода, що Петраков очолив ту збірну ахперів, вунцесів, хайес-хуяйес...
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0
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