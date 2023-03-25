Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции

Сборная Армении провела стартовый матч отбора Евро-2024, а игра была дебютной в команде для украинского наставника Александра Петракова.

К сожалению для тренера, Армения на своем поле уступила историческому сопернику со счетом 1:2. Хозяева вышли вперед первыми, но затем пропустили дважды и начали отбор с поражения.

Следующий матч отбора Армения проведет в июне против Уэльса.

Отбор Евро-2024. Группа D

Армения - Турция 1:2

Голы: Кабак, 10 (в свои ворота) - Кекчю, 34, Актуркоглу, 63