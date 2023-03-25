Чемпионат Европы25 марта 2023, 20:55 | Обновлено 25 марта 2023, 20:56
934
4
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Команда вышла вперед, но пропустила дважды
25 марта 2023, 20:55 | Обновлено 25 марта 2023, 20:56
934
4
Сборная Армении провела стартовый матч отбора Евро-2024, а игра была дебютной в команде для украинского наставника Александра Петракова.
К сожалению для тренера, Армения на своем поле уступила историческому сопернику со счетом 1:2. Хозяева вышли вперед первыми, но затем пропустили дважды и начали отбор с поражения.
Следующий матч отбора Армения проведет в июне против Уэльса.
Отбор Евро-2024. Группа D
Армения - Турция 1:2
Голы: Кабак, 10 (в свои ворота) - Кекчю, 34, Актуркоглу, 63
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Комментарии 4
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Чабаны. Ну первый гол там ещё ТаТоТаке. Но второй! Центр пустой и турок бежит как по проспекту 1 на 1.)
нічо,Петраков.бабла зрубить і в осені звалить...
Шкода...шкода, що Петраков очолив ту збірну ахперів, вунцесів, хайес-хуяйес...
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