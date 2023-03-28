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28 марта 2023, 16:01 | Обновлено 28 марта 2023, 16:38
2354
2

ВИДЕО. У Петракова возник новый конфликт с армянскими журналистами

Украинский тренер продолжает резко реагировать на вопросы СМИ

28 марта 2023, 16:01 | Обновлено 28 марта 2023, 16:38
2354
2
ВИДЕО. У Петракова возник новый конфликт с армянскими журналистами

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков во время пресс-конференции снова вступил в конфликт с журналистом, который поинтересовался, почему в матче против Турции (поражение 1:2) не был заменен Тигран Барсегян:

– А вы считаете, что он не должен играть? Это ваше мнение, что он не должен играть? Я главный тренер. Это мое решение.

– Объясните свое решение.
– А почему я вам должен объяснять это решение? Я просто сказал: я главный тренер. Я принял такое решение. Вот и все. Вам не нравится Тигран Барсегян? Вы считаете, что я должен был его менять? Я принял такое решение. Если можете, простите меня, пожалуйста.

– Нет, это не вопрос прощения...
– Нет, я вам тоже ответил. Я главный тренер. Я за это отвечаю. Вы здесь можете меня критиковать. Поэтому я и главный тренер, правильно? Вы у меня спросили, почему я не поменял его. Я говорю, что я главный тренер и принял такое решение. Я же вас не обидел?

– Нет-нет. Это ответ. Принимается.
– Вы меня извините. Я принял такое решение. Правильное оно, неправильное…

Видео инцидента – с 10:47:

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Александр Петраков сборная Армении по футболу видео
Источник YouTube
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Alex AS
виват король 2.О.?
Только тот топ как игрок был
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+1
Sher15
Если бы журналист работал тренером то он бы по другому относился к заменам.Тренру виднее 
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