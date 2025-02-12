Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два ассиста Кузыка. Кривбасс сыграл вничью в последнем матче на сборах
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 19:18 | Обновлено 12 февраля 2025, 19:19
228
0

Два ассиста Кузыка. Кривбасс сыграл вничью в последнем матче на сборах

Криворожский клуб разошелся миром с норвежским «Согндалом»

12 февраля 2025, 19:18 | Обновлено 12 февраля 2025, 19:19
228
0
Два ассиста Кузыка. Кривбасс сыграл вничью в последнем матче на сборах
ФК Кривбасс

«Кривбасс» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным и последним соперником команды Юрия Вернидуба в контрольных матчах стал клуб «Согндал» из Норвегии.

Соперник «Кривбасса» выступает во втором по силе дивизионе норвежского футбола. Прошлый чемпионат команда закончила на 13 месте, в шаге от зоны переходных матчей.

Матч активнее начали норвежцы. Постепенно «Кривбасс» перехватил инициативу и на 19-й минуте поединка Егор Твердохлеб ударом метров с 15 открыл счет. На 38-й минуте Иван Дибанго после розыгрыша углового увеличил преимущество «Кривбасса». Оба гола были забиты после результативных передач Дениса Кузыка.

Удержать победный счет подопечным Юрия Вернидуба не удалось. После перерыва Эммануэль Менса и Вегард Хаген принесли норвежскому клубу ничью.

Товарищеский матч. 12 февраля. Испания

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Согндал» (Согндалсфьера, Норвегия) – 2:2

Голы: Егор Твердохлеб, 19, Иван Дибанго, 38 – Эммануэль Менса, 65, Вегард Хаген, 66.

По теме:
С дублем Филиппова. Александрия одержала победу над чемпионом Грузии
Сыграли только один тайм. Матч Черноморца решили не продолжать
Александрия проводит спарринг с чемпионом Грузии. Стартовые составы
Кривбасс Кривой Рог Согндал контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Денис Кузык Егор Твердохлеб Иван Дибанго
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский защитник может принять испанское гражданство
Футбол | 12 февраля 2025, 14:46 30
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Украинский защитник может принять испанское гражданство

Богдан Милованов не дождался вызова в национальную сборную

Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Футбол | 12 февраля 2025, 09:14 1
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни

Джанлуиджи выделил Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдо

Предлагал секс 14-летнему парню. В США арестовали руководителя из ФИФА
Футбол | 12.02.2025, 19:55
Предлагал секс 14-летнему парню. В США арестовали руководителя из ФИФА
Предлагал секс 14-летнему парню. В США арестовали руководителя из ФИФА
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Бокс | 12.02.2025, 08:08
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
Футбол | 12.02.2025, 11:16
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое
Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое
11.02.2025, 03:29 3
Футбол
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
11.02.2025, 00:02
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 6
Футбол
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
11.02.2025, 16:14 43
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем