Два ассиста Кузыка. Кривбасс сыграл вничью в последнем матче на сборах

«Кривбасс» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным и последним соперником команды Юрия Вернидуба в контрольных матчах стал клуб «Согндал» из Норвегии.

Соперник «Кривбасса» выступает во втором по силе дивизионе норвежского футбола. Прошлый чемпионат команда закончила на 13 месте, в шаге от зоны переходных матчей.

Матч активнее начали норвежцы. Постепенно «Кривбасс» перехватил инициативу и на 19-й минуте поединка Егор Твердохлеб ударом метров с 15 открыл счет. На 38-й минуте Иван Дибанго после розыгрыша углового увеличил преимущество «Кривбасса». Оба гола были забиты после результативных передач Дениса Кузыка.

Удержать победный счет подопечным Юрия Вернидуба не удалось. После перерыва Эммануэль Менса и Вегард Хаген принесли норвежскому клубу ничью.

Товарищеский матч. 12 февраля. Испания

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Согндал» (Согндалсфьера, Норвегия) – 2:2

Голы: Егор Твердохлеб, 19, Иван Дибанго, 38 – Эммануэль Менса, 65, Вегард Хаген, 66.