С дублем Филиппова. Александрия одержала победу над чемпионом Грузии

«Александрия» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В среду, 12 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели два контрольных матча. В утреннем спарринге «Александрия» сыграли вничью 2:2 с «Петрокубом». Во втором матче дня «Александрия» встретилась с грузинским клубом «Иберия 1999».

«Иберия» является действующим чемпионом Грузии. В прошлом чемпионате команда набрала 75 очков в 36 матчах, опередив на 5 баллов «Торпедо» Кутаиси.

«Александрия» одержала победу со счетом 3:1. Счет в матче открыл Безерра. А затем Александр Филиппов отметился дублем.

Товарищеский матч. 12 февраля. Турция

Александрия (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 3:1

Голы: Безерра, Филиппов (2) – ?