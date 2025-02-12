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Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 19:47 | Обновлено 12 февраля 2025, 19:48
284
0

С дублем Филиппова. Александрия одержала победу над чемпионом Грузии

Команда Руслана Ротаня сыграла с клубом «Иберия 1999»

12 февраля 2025, 19:47 | Обновлено 12 февраля 2025, 19:48
284
0
С дублем Филиппова. Александрия одержала победу над чемпионом Грузии
ФК Александрия

«Александрия» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В среду, 12 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели два контрольных матча. В утреннем спарринге «Александрия» сыграли вничью 2:2 с «Петрокубом». Во втором матче дня «Александрия» встретилась с грузинским клубом «Иберия 1999».

«Иберия» является действующим чемпионом Грузии. В прошлом чемпионате команда набрала 75 очков в 36 матчах, опередив на 5 баллов «Торпедо» Кутаиси.

«Александрия» одержала победу со счетом 3:1. Счет в матче открыл Безерра. А затем Александр Филиппов отметился дублем.

Товарищеский матч. 12 февраля. Турция

Александрия (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 3:1

Голы: Безерра, Филиппов (2) – ?

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия стартовые составы контрольные матчи УПЛ Иберия 1999 (Сабуртало) Александр Филиппов
Сергей Турчак Источник: ФК Александрия
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