С дублем Филиппова. Александрия одержала победу над чемпионом Грузии
Команда Руслана Ротаня сыграла с клубом «Иберия 1999»
«Александрия» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В среду, 12 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели два контрольных матча. В утреннем спарринге «Александрия» сыграли вничью 2:2 с «Петрокубом». Во втором матче дня «Александрия» встретилась с грузинским клубом «Иберия 1999».
«Иберия» является действующим чемпионом Грузии. В прошлом чемпионате команда набрала 75 очков в 36 матчах, опередив на 5 баллов «Торпедо» Кутаиси.
«Александрия» одержала победу со счетом 3:1. Счет в матче открыл Безерра. А затем Александр Филиппов отметился дублем.
Товарищеский матч. 12 февраля. Турция
Александрия (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 3:1
Голы: Безерра, Филиппов (2) – ?
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