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Александрия
12.02.2025 16:30 - : -
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 12 февраля 2025, 16:52
372
0

Александрия проводит спарринг с чемпионом Грузии. Стартовые составы

Команда Руслана Ротаня сыграет с клубом «Иберия 1999»

12 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 12 февраля 2025, 16:52
372
0
Александрия проводит спарринг с чемпионом Грузии. Стартовые составы
ФК Александрия

«Александрия» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 12 февраля, подопечные Руслана Ротаня в утреннем спарринге сыграли вничью 2:2 «Петрокубом». В прошлом сезоне «Петрокуб» выиграл чемпионат своей страны.

Во втором матче дня «Александрия» встретится с грузинским клубом «Иберия 1999». «Иберия» является действующим чемпионом Грузии. Команда набрала 75 очков в 36 матчах, опередив на 5 баллов «Торпедо» Кутаиси.

Ранее сообщалось, что «Александрия» заинтересована в трансфере форварда Вереса.

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Александрия Иберия 1999 (Сабуртало) контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи стартовые составы
Сергей Турчак Источник: Instagram
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