Александрия проводит спарринг с чемпионом Грузии. Стартовые составы

«Александрия» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 12 февраля, подопечные Руслана Ротаня в утреннем спарринге сыграли вничью 2:2 «Петрокубом». В прошлом сезоне «Петрокуб» выиграл чемпионат своей страны.

Во втором матче дня «Александрия» встретится с грузинским клубом «Иберия 1999». «Иберия» является действующим чемпионом Грузии. Команда набрала 75 очков в 36 матчах, опередив на 5 баллов «Торпедо» Кутаиси.

Ранее сообщалось, что «Александрия» заинтересована в трансфере форварда Вереса.