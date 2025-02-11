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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 02:38 | Обновлено 11 февраля 2025, 03:09
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0

Александрия заинтересована в трансфере форварда Вереса

Клуб из Ровно не особо желает отпускать Николая Гайдучика

11 февраля 2025, 02:38 | Обновлено 11 февраля 2025, 03:09
35
0
Александрия заинтересована в трансфере форварда Вереса
ФК Верес. Николай Гайдучик

Клуб УПЛ «Александрия» проявляет интерес к услугам форварда «Вереса» Николая Гайдучика.

В команде под руководством Руслана Ротаня рассматривает варианты усиления атакующей линии, чтобы создать конкуренцию своему основному форварду Александру Филиппову.

Андрей Кулаков пока не демонстрирует стабильную игру, а Владислав Погорелый может покинуть команду – им активно интересуется тернопольская «Нива», которая рассматривает вариант аренды до конца сезона.

Однако Верес после перехода Марко Мрвальевича в Польшу ровенский клуб не спешит отпускать нападающего Николая Гайдучика.

Также в поле зрения «Александрия» – нигерийский форвард из чемпионата Молдовы Джастис Охаджунва, которым раньше интересовался «Кривбасс».

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Николай Степанов Источник: UA-Football
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