Александрия заинтересована в трансфере форварда Вереса

Клуб УПЛ «Александрия» проявляет интерес к услугам форварда «Вереса» Николая Гайдучика.

В команде под руководством Руслана Ротаня рассматривает варианты усиления атакующей линии, чтобы создать конкуренцию своему основному форварду Александру Филиппову.

Андрей Кулаков пока не демонстрирует стабильную игру, а Владислав Погорелый может покинуть команду – им активно интересуется тернопольская «Нива», которая рассматривает вариант аренды до конца сезона.

Однако Верес после перехода Марко Мрвальевича в Польшу ровенский клуб не спешит отпускать нападающего Николая Гайдучика.

Также в поле зрения «Александрия» – нигерийский форвард из чемпионата Молдовы Джастис Охаджунва, которым раньше интересовался «Кривбасс».