Александрия заинтересована в трансфере форварда Вереса
Клуб из Ровно не особо желает отпускать Николая Гайдучика
Клуб УПЛ «Александрия» проявляет интерес к услугам форварда «Вереса» Николая Гайдучика.
В команде под руководством Руслана Ротаня рассматривает варианты усиления атакующей линии, чтобы создать конкуренцию своему основному форварду Александру Филиппову.
Андрей Кулаков пока не демонстрирует стабильную игру, а Владислав Погорелый может покинуть команду – им активно интересуется тернопольская «Нива», которая рассматривает вариант аренды до конца сезона.
Однако Верес после перехода Марко Мрвальевича в Польшу ровенский клуб не спешит отпускать нападающего Николая Гайдучика.
Также в поле зрения «Александрия» – нигерийский форвард из чемпионата Молдовы Джастис Охаджунва, которым раньше интересовался «Кривбасс».
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