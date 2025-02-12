Сыграли только один тайм. Матч Черноморца решили не продолжать
Причиной послужило большое количество конфликтов между игроками «Черноморца» и «Дилы»
«Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона. Команда Александра Бабича планировала сыграть очередной контрольный матч. Соперником «Черноморца» стал грузинский клуб «Дила».
В прошлом чемпионате Грузии «Дила» финишировала на третьем месте. В 36 матчах команда набрала 68 очков (19 побед, 11 ничьих и 6 поражений).
«Черноморец» забил на 29-й минуте. Гол на счету Евгения Скибы. В течение первой половины матча среди игроков команд возникало большое количество конфликтов. Чтобы поберечь футболистов команды приняли решение остановить спарринг. Вместо второго тайма игроки провели «двусторонку» на соседних полях.
Товарищеский матч. 12 февраля. Турция.
Черноморец (Украина) – Дила (Грузия) – 1:1 (матч остановлен после первого тайма)
Голы: Скиба, 29 – ?
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