ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.

26-летний украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на матч в стартовом составе и отыграл 65 минут, после чего был заменен.

После матча жена Александра Зинченко Влада Седан поделилась забавным видео, как украинец из окна своего автомобиля эмоционально реагирует на фанатов лондонского клуба.