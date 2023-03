ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.

26-летний украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на матч в стартовом составе и отыграл 65 минут, после чего был заменен.

После матча жена Александра Зинченко Влада Седан поделилась забавным видео, как украинец из окна своего автомобиля эмоционально реагирует на фанатов лондонского клуба.

Oleksandr Zinchenko enjoying Arsenal’s win against Crystal Palace today with the fans after the match. 😍🇺🇦 #afc pic.twitter.com/e9HOUfQjAB