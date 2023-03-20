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Англия
20 марта 2023, 10:20 | Обновлено 20 марта 2023, 10:21
2122
0

ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала

Эмоциональный момент запечатлела его жена

20 марта 2023, 10:20 | Обновлено 20 марта 2023, 10:21
2122
0
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.

26-летний украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на матч в стартовом составе и отыграл 65 минут, после чего был заменен.

После матча жена Александра Зинченко Влада Седан поделилась забавным видео, как украинец из окна своего автомобиля эмоционально реагирует на фанатов лондонского клуба.

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Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Кристал Пэлас
Источник Sport.ua
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