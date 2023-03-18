Милан проиграл Удинезе. Ибрагимович стал самым возрастным автором гола
После поражения «Милан» с 48 очками занимает 4-е место в Серии A
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях уступил «Удинезе» со счетом 1:3.
На голы Роберто Перейры, Бету и Кингсли Эхизибу россонери ответили только точным ударом Златана Ибрагимовича с пенальти.
Шведский форвард Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком, который отличился голом в истории Серии А (41 год и 166 дней)
«Милан» с 48 очками занимает 4-е место, а «Удинезе» (38 очков) – на 8-й позиции.
Серия А. 27-й тур, 18 марта
Удинезе – Милан – 3:1
Голы: Перейра, 9, Бету, 45+6, Эхизибу, 70 – Ибрагимович, 45+4 (пен).
ГОЛ! Ибрагимович, 90+6 мин (пен) – наиболее возрастной автор гола в Серии A
Видеообзор матча
События матча
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