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Чемпионат Италии
Удинезе
18.03.2023 21:45 – FT 3 : 1
Милан
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Италия
18 марта 2023, 23:59 | Обновлено 19 марта 2023, 00:30
163
0

Милан проиграл Удинезе. Ибрагимович стал самым возрастным автором гола

После поражения «Милан» с 48 очками занимает 4-е место в Серии A

18 марта 2023, 23:59 | Обновлено 19 марта 2023, 00:30
163
0
Милан проиграл Удинезе. Ибрагимович стал самым возрастным автором гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях уступил «Удинезе» со счетом 1:3.

На голы Роберто Перейры, Бету и Кингсли Эхизибу россонери ответили только точным ударом Златана Ибрагимовича с пенальти.

Шведский форвард Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком, который отличился голом в истории Серии А (41 год и 166 дней)

«Милан» с 48 очками занимает 4-е место, а «Удинезе» (38 очков) – на 8-й позиции.

Серия А. 27-й тур, 18 марта

Удинезе – Милан – 3:1

Голы: Перейра, 9, Бету, 45+6, Эхизибу, 70 – Ибрагимович, 45+4 (пен).

ГОЛ! Ибрагимович, 90+6 мин (пен) – наиболее возрастной автор гола в Серии A

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Эхизибуэ (Удинезе).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Златан Ибрагимович (Милан).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Перейра (Удинезе).
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Милан Удинезе Удинезе - Милан чемпионат Италии по футболу Златан Ибрагимович рекорд Серия A Роберто Перейра Бету Кингсли Эхизибу пенальти
Источник Sport.ua
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