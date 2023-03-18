Милан проиграл Удинезе. Ибрагимович стал самым возрастным автором гола

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях уступил «Удинезе» со счетом 1:3.

На голы Роберто Перейры, Бету и Кингсли Эхизибу россонери ответили только точным ударом Златана Ибрагимовича с пенальти.

Шведский форвард Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком, который отличился голом в истории Серии А (41 год и 166 дней)

«Милан» с 48 очками занимает 4-е место, а «Удинезе» (38 очков) – на 8-й позиции.

Серия А. 27-й тур, 18 марта

Удинезе – Милан – 3:1

Голы: Перейра, 9, Бету, 45+6, Эхизибу, 70 – Ибрагимович, 45+4 (пен).

ГОЛ! Ибрагимович, 90+6 мин (пен) – наиболее возрастной автор гола в Серии A

Видеообзор матча