Без Нойера. Состав Германии на товарищеские матчи в марте

Сборная Германии как хозяин Евро-2024 освобождена от прохождения отбора, и во время мартовской паузы на матчи сборных проведет два контрольных поединка – с Перу и Бельгией (25 и 28 марта соответственно).

Стал известен список игроков, которых главный тренер Бундестима Ханс Дитер Флик вызвал на мартовские матчи:

Вратари: Бернд Лено (Арсенал), Марк-Андре Тер Штеген (Барселона), Кевин Трапп (Айнтрахт);

Защита: Армель Белла-Котчап (Саутгемптон), Маттиас Гинтер (Фрайбург), Кристиан Гюнтер (Фрайбург), Тило Керер (Вест Хэм), Давид Раум (Лейпциг), Нико Шлоттербек (Боруссия Д), Йоша Вагноман (Штуттгарт), Мариус Вольф (Боруссия Д)

Полузащита/Атака: Мергим Бериша (Аугсбург), Эмре Джан (Боруссия Д), Никлас Фюллькруг (Вердер), Серж Гнабри (Бавария), Леон Горецка (Бавария), Марио Гетце (Айнтрахт), Кай Хавертц (Челси), Йозуа Киммих (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Феликс Нмеча (Вольфсбург), Кевин Шаде (Брентфорд), Тимо Вернер (Лейпциг), Флориан Вирц (Байер).

Men's head coach Hansi Flick has announced his squad for the upcoming international games 🇩🇪 pic.twitter.com/6FuoUXiOac