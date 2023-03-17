Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Нойера. Состав Германии на товарищеские матчи в марте
Чемпионат Европы
17 марта 2023, 17:47 | Обновлено 17 марта 2023, 17:53
111
0

Без Нойера. Состав Германии на товарищеские матчи в марте

Немцы сыграют с Бельгией и Перу

17 марта 2023, 17:47 | Обновлено 17 марта 2023, 17:53
111
0
Без Нойера. Состав Германии на товарищеские матчи в марте
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии как хозяин Евро-2024 освобождена от прохождения отбора, и во время мартовской паузы на матчи сборных проведет два контрольных поединка – с Перу и Бельгией (25 и 28 марта соответственно).

Стал известен список игроков, которых главный тренер Бундестима Ханс Дитер Флик вызвал на мартовские матчи:

Вратари: Бернд Лено (Арсенал), Марк-Андре Тер Штеген (Барселона), Кевин Трапп (Айнтрахт);

Защита: Армель Белла-Котчап (Саутгемптон), Маттиас Гинтер (Фрайбург), Кристиан Гюнтер (Фрайбург), Тило Керер (Вест Хэм), Давид Раум (Лейпциг), Нико Шлоттербек (Боруссия Д), Йоша Вагноман (Штуттгарт), Мариус Вольф (Боруссия Д)

Полузащита/Атака: Мергим Бериша (Аугсбург), Эмре Джан (Боруссия Д), Никлас Фюллькруг (Вердер), Серж Гнабри (Бавария), Леон Горецка (Бавария), Марио Гетце (Айнтрахт), Кай Хавертц (Челси), Йозуа Киммих (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Феликс Нмеча (Вольфсбург), Кевин Шаде (Брентфорд), Тимо Вернер (Лейпциг), Флориан Вирц (Байер).

По теме:
Игрок Динамо, который может сменить гражданство, вызван в сборную Македонии
Семь голов. Колос проиграл товарищеский матч команде Сергея Нагорняка
Источник: сборная Украины сыграет товарищеский матч с Германией 13 июня
сборная Германии по футболу товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За сборную сыграет? В Борнмуте рассказали о ситуации Забарного
Футбол | 17 марта 2023, 16:28 0
За сборную сыграет? В Борнмуте рассказали о ситуации Забарного
За сборную сыграет? В Борнмуте рассказали о ситуации Забарного

Ждут игрока через один тур

Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 17 марта 2023, 13:17 45
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающей стадии Лиги чемпионов

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Делаю то, что умею – продвигаю молодых игроков Динамо»
Футбол | 17.03.2023, 15:49
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Делаю то, что умею – продвигаю молодых игроков Динамо»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Делаю то, что умею – продвигаю молодых игроков Динамо»
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Футбол | 17.03.2023, 01:30
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 17.03.2023, 05:05
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холменколлен-2023. Йоханнес Бё выиграл спринт, украинцы не попали в топ-40
Холменколлен-2023. Йоханнес Бё выиграл спринт, украинцы не попали в топ-40
16.03.2023, 17:35 7
Биатлон
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
16.03.2023, 21:37 222
Футбол
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
16.03.2023, 14:08 9
Футбол
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
16.03.2023, 00:15 18
Футбол
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
17.03.2023, 12:54
Бокс
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
17.03.2023, 00:45 2
Теннис
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
17.03.2023, 06:45 22
Футбол
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
16.03.2023, 13:32 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности