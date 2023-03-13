Источник: сборная Украины сыграет товарищеский матч с Германией 13 июня

В июне сборная Украины проведет товарищеский матч на выезде против Германии. Впервые эта информация появилась в немецких СМИ 24 февраля, теперь ее подтвердил украинский журналист Игорь Бурбас. По его информации, поединок состоится 13 июня.

После этого, 16 и 19 июня, Украину ждут два матча отбора на Евро-2024 – против Северной Македонии и Мальты. Матч с Мальтой будет для Украины номинально домашним, и пройдет, скорее всего, не в Польше. Сейчас ведутся переговоры с другими странами.