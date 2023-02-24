Сборная Германии планирует провести товарищеский матч с Украиной

Немецкие СМИ сообщают о том, что в июне сборная Германии планирует провести товарищеский матч против Украины.

Конкретика у двух источников различается. Network Germany утверждает, что матч с Украиной планируют провести в Гельзенкирхене, и это будет юбилейный, 1000-й матч в истории сборной Германии.

Sportschau считает, что 1000-й матч Германия планирует провести в Бремене и не против Украины. А матч против «сине-желтых» будет следующим, 1001-м, и состоится, скорее всего, именно в Гельзенкирхене.

Пока что контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) не подписан. Ранее сборные Германии и Украины встречались 8 раз. 3 матча завершились вничью, еще в 5 случаях побеждали немцы.