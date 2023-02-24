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Сборная УКРАИНЫ
24 февраля 2023, 21:37 |
1425
1

Сборная Германии планирует провести товарищеский матч с Украиной

Поединок может состояться в июне

24 февраля 2023, 21:37 |
1425
1
Сборная Германии планирует провести товарищеский матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкие СМИ сообщают о том, что в июне сборная Германии планирует провести товарищеский матч против Украины.

Конкретика у двух источников различается. Network Germany утверждает, что матч с Украиной планируют провести в Гельзенкирхене, и это будет юбилейный, 1000-й матч в истории сборной Германии.

Sportschau считает, что 1000-й матч Германия планирует провести в Бремене и не против Украины. А матч против «сине-желтых» будет следующим, 1001-м, и состоится, скорее всего, именно в Гельзенкирхене.

Пока что контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) не подписан. Ранее сборные Германии и Украины встречались 8 раз. 3 матча завершились вничью, еще в 5 случаях побеждали немцы.

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Комментарии 1
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avk2307
В Менхенгладбаху був супер організоаний матч з місцевою командою. він дуже допоміг з Шотландцями. Треба домовитись і грати
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