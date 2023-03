Фейеноорд прибыл в Польшу на матч Лиги Европы против Шахтера

Лидер чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» прибыл в Варшаву, где в четверг сыграет против «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Наставник Арне Слот взял на игру 23 футболиста. Встреча начнется в 22:00.

«Фейеноорд» перед матчем с украинской командой находится на серии из 14-ти матчей без поражений во всех турнирах (10 побед при 4 ничейных результатах).

𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆, 𝗯𝗮𝗰𝗸 𝘁𝗼 #𝗨𝗘𝗟 𝘄𝗮𝘆𝘀!

Our squad for Shakhtar Donetsk away 📋#shafey