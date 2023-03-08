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Лига Европы
08 марта 2023, 13:31 | Обновлено 08 марта 2023, 14:36
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Фейеноорд прибыл в Польшу на матч Лиги Европы против Шахтера

«Шахтер» ждет непростой соперник

08 марта 2023, 13:31 | Обновлено 08 марта 2023, 14:36
600
0
Фейеноорд прибыл в Польшу на матч Лиги Европы против Шахтера
twitter.com/feyenoord

Лидер чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» прибыл в Варшаву, где в четверг сыграет против «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Наставник Арне Слот взял на игру 23 футболиста. Встреча начнется в 22:00.

«Фейеноорд» перед матчем с украинской командой находится на серии из 14-ти матчей без поражений во всех турнирах (10 побед при 4 ничейных результатах).

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Фейеноорд Шахтер Донецк Шахтер - Фейеноорд Лига Европы
Источник Sport.ua
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