Лига Европы08 марта 2023, 13:31 | Обновлено 08 марта 2023, 14:36
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Фейеноорд прибыл в Польшу на матч Лиги Европы против Шахтера
«Шахтер» ждет непростой соперник
08 марта 2023, 13:31 | Обновлено 08 марта 2023, 14:36
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Лидер чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» прибыл в Варшаву, где в четверг сыграет против «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Наставник Арне Слот взял на игру 23 футболиста. Встреча начнется в 22:00.
«Фейеноорд» перед матчем с украинской командой находится на серии из 14-ти матчей без поражений во всех турнирах (10 побед при 4 ничейных результатах).
𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆, 𝗯𝗮𝗰𝗸 𝘁𝗼 #𝗨𝗘𝗟 𝘄𝗮𝘆𝘀!— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 8, 2023
Our squad for Shakhtar Donetsk away 📋#shafey
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