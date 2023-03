Жемчужина Арсенала. Букайо Сака установил интересный рекорд АПЛ

Форвард «Арсенала» Букайо Сака установил интересный рекорд АПЛ.

21-летний футболист стал самым молодым игроком в истории «Арсенала», который превзошел отметку в 50 очков по системе гол+пас.

Если брать в целом все команды лиги, то Букайо Сака стал 6-м по возрасту среди самых молодых игроком в истории АПЛ, набравших 50 очков (голы + ассисты), после Майкла Оуэна, Уэйна Руни, Робби Фаулера, Сеска Фабрегаса и Криса Саттона.

