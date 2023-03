Зинченко установил рекорд уик-энда в топ-5 лигах по важному показателю

В субботу, 4 марта «Арсенал» в 26-м туре АПЛ дома в драматичном матче вырвал победу 3:2 над «Борнмутом».

В этом матче левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко сделал 62 передачи в финальную треть поля «Борнмута». Это лучший показатель в топ-5 европейских чемпионатов за последний уик-энд.

У ближайшего преследователя по этому показателю, партнера Зинченко по «Арсеналу» Букайо Сака, 51 передача в финальную треть.

Oleksandr Zinchenko played 62 passes ending in the final third against Bournemouth, at least 11 more than any other player in Europe's top five leagues this weekend.



We can't call him a left-back anymore. Suggestions? 😅 pic.twitter.com/S2diohy8UE