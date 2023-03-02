Кто попал на МЮ и Ман Сити? Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

1 марта состоялась жеребьевка стадии 1/4 финала Кубка Англии.

«Ман Юнайтед» сыграет против «Фулхэма», а «Ман Сити» встретится с «Бернли» из Чемпионшипа.

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 18 или 19 марта.

Кубок Англии 2022/23

Жеребьевка 1/4 финала (в скобках указан дивизион)

Манчестер Сити [1] – Бернли [2]

Манчестер Юнайтед [1] – Фулхэм [1]

Брайтон [1] – Гримсби Таун [4]

Шеффилд Юнайтед [2] – Блэкберн [2]