Англия02 марта 2023, 00:45 | Обновлено 02 марта 2023, 01:04
371
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Кто попал на МЮ и Ман Сити? Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 18 или 19 марта
02 марта 2023, 00:45 | Обновлено 02 марта 2023, 01:04
371
1
1 марта состоялась жеребьевка стадии 1/4 финала Кубка Англии.
«Ман Юнайтед» сыграет против «Фулхэма», а «Ман Сити» встретится с «Бернли» из Чемпионшипа.
Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 18 или 19 марта.
Кубок Англии 2022/23
Жеребьевка 1/4 финала (в скобках указан дивизион)
- Манчестер Сити [1] – Бернли [2]
- Манчестер Юнайтед [1] – Фулхэм [1]
- Брайтон [1] – Гримсби Таун [4]
- Шеффилд Юнайтед [2] – Блэкберн [2]
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Here's your full draw for the #EmiratesFACup quarter-final 👇— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2023
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