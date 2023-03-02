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Англия
02 марта 2023, 00:45 | Обновлено 02 марта 2023, 01:04
371
1

Кто попал на МЮ и Ман Сити? Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 18 или 19 марта

02 марта 2023, 00:45 | Обновлено 02 марта 2023, 01:04
371
1
Кто попал на МЮ и Ман Сити? Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
FA Cup Twitter

1 марта состоялась жеребьевка стадии 1/4 финала Кубка Англии.

«Ман Юнайтед» сыграет против «Фулхэма», а «Ман Сити» встретится с «Бернли» из Чемпионшипа.

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 18 или 19 марта.

Кубок Англии 2022/23

Жеребьевка 1/4 финала (в скобках указан дивизион)

  • Манчестер Сити [1] – Бернли [2]
  • Манчестер Юнайтед [1] – Фулхэм [1]
  • Брайтон [1] – Гримсби Таун [4]
  • Шеффилд Юнайтед [2] – Блэкберн [2]
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Манчестер Юнайтед Фулхэм Блэкберн Шеффилд Юнайтед жеребьевка Бернли Кубок Англии по футболу Гримсби Таун Манчестер Сити Брайтон
Источник Sport.ua
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andre_lui
Фулхем неплох сейчас
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