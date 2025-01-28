Англия28 января 2025, 19:17 | Обновлено 28 января 2025, 19:46
1105
1
Первый трансфер при Амориме. МЮ покупает защитника за 30 млн евро
Доргу перейдет в команду португальца
28 января 2025, 19:17 | Обновлено 28 января 2025, 19:46
1105
1
Манчестер Юнайтед договорился с итальянским Лечче о переходе левого защитника Патрика Доргу, сумма трансфера состоит 30 миллионов евро + еще 7,5 миллиона в качестве возможных бонусов.
20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Это будет первый трансфер манчестерского клуба при тренере Рубене Амориме, который не очень удачно начал свою карьеру в АПЛ.
Сейчас Манчестер Юнайтед после 23 туров чемпионата занимает 12-е место.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 января 2025, 20:12 25
Украинский футболист решил присоединиться к мадридскому коллективу
Футбол | 28 января 2025, 19:25 0
Необычно
Футбол | 28.01.2025, 14:38
Бокс | 27.01.2025, 21:45
Бокс | 28.01.2025, 00:32
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Лечче-красави🤣🤣🤣. В Серії А вони , впевнений, залишаться, хоч поки й перебувають в зоні виліту. Інших амбіцій клуб не має. А майже 40 лямів за 20-річного- красави!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.01.2025, 06:16 35
28.01.2025, 07:47 3
26.01.2025, 21:41 2
26.01.2025, 18:08 37
28.01.2025, 10:10 8
27.01.2025, 00:55 5
27.01.2025, 18:13 12
26.01.2025, 20:32 2