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  4. Первый трансфер при Амориме. МЮ покупает защитника за 30 млн евро
Англия
28 января 2025, 19:17 | Обновлено 28 января 2025, 19:46
1105
1

Первый трансфер при Амориме. МЮ покупает защитника за 30 млн евро

Доргу перейдет в команду португальца

28 января 2025, 19:17 | Обновлено 28 января 2025, 19:46
1105
1
Первый трансфер при Амориме. МЮ покупает защитника за 30 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Доргу

Манчестер Юнайтед договорился с итальянским Лечче о переходе левого защитника Патрика Доргу, сумма трансфера состоит 30 миллионов евро + еще 7,5 миллиона в качестве возможных бонусов.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Это будет первый трансфер манчестерского клуба при тренере Рубене Амориме, который не очень удачно начал свою карьеру в АПЛ.

Сейчас Манчестер Юнайтед после 23 туров чемпионата занимает 12-е место.

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Патрик Доргу Манчестер Юнайтед Лечче трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 1
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Saar
Лечче-красави🤣🤣🤣. В Серії А вони , впевнений, залишаться, хоч поки й перебувають в зоні виліту. Інших амбіцій клуб не має. А майже 40 лямів за 20-річного- красави!
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