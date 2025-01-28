Первый трансфер при Амориме. МЮ покупает защитника за 30 млн евро

Манчестер Юнайтед договорился с итальянским Лечче о переходе левого защитника Патрика Доргу, сумма трансфера состоит 30 миллионов евро + еще 7,5 миллиона в качестве возможных бонусов.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Это будет первый трансфер манчестерского клуба при тренере Рубене Амориме, который не очень удачно начал свою карьеру в АПЛ.

Сейчас Манчестер Юнайтед после 23 туров чемпионата занимает 12-е место.