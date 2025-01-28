Радость для Зинченко. Роджерс прокомментировал возможный трансфер Тирни
Брендан Роджерс ожидает увидеть Кирана Тирни в «Селтике»
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал возможный переход шотландского левого защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни:
«В идеале это должно произойти сейчас, но он все еще игрок Арсенала».
«Думаю, все согласны с тем, что это точно произойдет летом. Если мы сможем сделать это раньше, тогда отлично!».
Киран Тирни является конкурентом по позиции левого защитника для украинского игрока «Арсенала» Александра Зиненко.
Ранее сообщалось о том, что «Арсеналу» важно продать Зинченко.
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