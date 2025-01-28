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  4. Арсеналу важно продать Зинченко. Клубу срочно нужен форвард
Англия
28 января 2025, 16:31 |
629
0

Арсеналу важно продать Зинченко. Клубу срочно нужен форвард

Арсеналу нужны деньги

28 января 2025, 16:31 |
629
0
Арсеналу важно продать Зинченко. Клубу срочно нужен форвард
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По информации The Athletic, Арсенал не планирует делать скидку и хочет продать украинского универсала Александра Зинченко за полную сумму, чтобы сбалансировать финансовую ситуацию и приобрести форварда.

Сообщается, что лондонцы надеются получить от Боруссии Дортмунд или Атлетико не менее 20 миллионов евро за Зинченко, который больше не входит в планы тренера.

Дополнительные деньги нужны Арсенала на подписание игрока атаки после травм Букайо Сака и Габриэля Жезуса.

При этом у руководства нет возможности сейчас приобрести Нико Уильямса, Алексадера Исака или Беньямина Шешко, но деньги за переход Зинченко вложат в нового нападающего.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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