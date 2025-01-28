Арсеналу важно продать Зинченко. Клубу срочно нужен форвард

По информации The Athletic, Арсенал не планирует делать скидку и хочет продать украинского универсала Александра Зинченко за полную сумму, чтобы сбалансировать финансовую ситуацию и приобрести форварда.

Сообщается, что лондонцы надеются получить от Боруссии Дортмунд или Атлетико не менее 20 миллионов евро за Зинченко, который больше не входит в планы тренера.

Дополнительные деньги нужны Арсенала на подписание игрока атаки после травм Букайо Сака и Габриэля Жезуса.

При этом у руководства нет возможности сейчас приобрести Нико Уильямса, Алексадера Исака или Беньямина Шешко, но деньги за переход Зинченко вложат в нового нападающего.