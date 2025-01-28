Главный тренер РФШ: «Можем победить Динамо, хотя это серьезный соперник»

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы киевское «Динамо» сыграет против чемпиона Латвии – РФШ. Соперник «Динамо» в прошлом туре сенсационно переиграл амстердамский «Аякс».

Главный тренер латвийской команды Виктор Мороз прокомментировал подготовку своей команды к встрече с украинским клубом:

«Мы не можем быть уверенными в результате на основании того, что у нас больше очков, чем у Динамо. Это не делает нас фаворитами в этой игре. Самым важным будет понимание того, что мы можем бороться с «Динамо», но также и то, что игроки вдохновлены после победу над «Аяксом».

В первую очередь, мы думаем о следующем сезоне и готовимся к нему. Также важно было подготовиться к играм с «Аяксом» и «Динамо», но мы не хотели зацикливаться только на этих поединках и затягивать подготовительный этап слишком надолго», – прокомментировал Мороз.

Матч «Динамо» – РФШ состоится 30 января в Гамбурге. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.