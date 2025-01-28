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Лига Европы
28 января 2025, 17:15 | Обновлено 28 января 2025, 18:00
1202
1

Главный тренер РФШ: «Можем победить Динамо, хотя это серьезный соперник»

Латвийская команда под руководством Виктора Мороза обыграла «Аякс»

28 января 2025, 17:15 | Обновлено 28 января 2025, 18:00
1202
1
Главный тренер РФШ: «Можем победить Динамо, хотя это серьезный соперник»
Getty Images/Global Images Ukraine. РФШ – Аякс

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы киевское «Динамо» сыграет против чемпиона Латвии – РФШ. Соперник «Динамо» в прошлом туре сенсационно переиграл амстердамский «Аякс».

Главный тренер латвийской команды Виктор Мороз прокомментировал подготовку своей команды к встрече с украинским клубом:

«Мы не можем быть уверенными в результате на основании того, что у нас больше очков, чем у Динамо. Это не делает нас фаворитами в этой игре. Самым важным будет понимание того, что мы можем бороться с «Динамо», но также и то, что игроки вдохновлены после победу над «Аяксом».

В первую очередь, мы думаем о следующем сезоне и готовимся к нему. Также важно было подготовиться к играм с «Аяксом» и «Динамо», но мы не хотели зацикливаться только на этих поединках и затягивать подготовительный этап слишком надолго», – прокомментировал Мороз.

Матч «Динамо» – РФШ состоится 30 января в Гамбурге. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Олександр Сільченко Источник
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Комментарии 2
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Dysear
РФШ маловідомий клуб але на жаль думаю вони отримають вверх над нашими. Динамо зараз не в найкращій формі, мало віриться що вони здобудуть перемогу 
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