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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 19:33 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:34
2121
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала форварда Шахтера

Денис Почапский перешел в луганский клуб

27 февраля 2023, 19:33 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:34
2121
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала форварда Шахтера
ФК Заря. Денис Почапский

Луганская «Заря» официально сообщила о подписании форварда донецкого «Шахтера» Дениса Почапского. Условия сделки не называются.

18-летний Почапский является воспитанником «Шахтера», однако за первую команду «Горняков» не сыграл ни одного матча. Последней командой украинского форварда была «Вислока» из третьего дивизиона чемпионата Польши.

Ранее уже сообщалось о том, что Почапский находится в «Заре» на просмотре.

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Источник ФК Заря
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