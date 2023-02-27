ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала форварда Шахтера

Луганская «Заря» официально сообщила о подписании форварда донецкого «Шахтера» Дениса Почапского. Условия сделки не называются.

18-летний Почапский является воспитанником «Шахтера», однако за первую команду «Горняков» не сыграл ни одного матча. Последней командой украинского форварда была «Вислока» из третьего дивизиона чемпионата Польши.

Ранее уже сообщалось о том, что Почапский находится в «Заре» на просмотре.