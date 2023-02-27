Украина. Премьер лига27 февраля 2023, 19:33 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала форварда Шахтера
Денис Почапский перешел в луганский клуб
27 февраля 2023, 19:33 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:34
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Луганская «Заря» официально сообщила о подписании форварда донецкого «Шахтера» Дениса Почапского. Условия сделки не называются.
18-летний Почапский является воспитанником «Шахтера», однако за первую команду «Горняков» не сыграл ни одного матча. Последней командой украинского форварда была «Вислока» из третьего дивизиона чемпионата Польши.
Ранее уже сообщалось о том, что Почапский находится в «Заре» на просмотре.
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