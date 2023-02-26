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Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 18:52 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:24
631
0

Финальная стадия просмотра. Заря может подписать еще четырех новичков

Команду могут пополнить Павел Полегенько, Виталий Мороховец, Денис Почапский

26 февраля 2023, 18:52 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:24
631
0
Финальная стадия просмотра. Заря может подписать еще четырех новичков
ФК Львов. Павел Полегенько

Наставник луганской «Зари» Патрик ван Леувен продолжает внимательно изучать потенциальных новичков. Команду могут пополнить сразу четверо футболистов.

Грузинский полузащитник Георги Кохреидзе, несмотря на хорошую техническую подготовку, нидерландского специалиста не убедил и покинул лагерь «Зари».

На финальной стадии пересмотра находятся молодые воспитанники молодежных составов «Ворсклы и «Шахтера» – соответственно 19-летний защитник Виталий Мороховец и 18-летний нападающий Денис Почапский.

Контракт может подписать также 27-летний уроженец Чернигова Павел Полегенько. известный выступлениями за «Мариуполь», «Десну» и «Ингулец». В последнее время он играл за «Львов».

Как ожидается, контракты с этими игроками могут быть подписаны уже в ближайшие дни. Кроме того, в клубе ждут еще одного легионера, чьи возможности хорошо знает ван Леувен. До окончания заявочного срока в УПЛ остается три дня.

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Заря Луганск просмотр игроков трансферы УПЛ трансферы Павел Полегенько Георги Кохреидзе Виталий Мороховец Денис Почапский Патрик ван Леувен
Источник ТаТоТаке
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